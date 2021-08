La bataille pour le plafond de la dette se profile avant le retour du Congrès ⋆ .

Alors que le Congrès se prépare à rentrer des vacances d’août, les plans du président Joe Biden pour des milliards de dépenses fédérales sont en jeu.

Les républicains du Congrès indiquent clairement qu’ils ont l’intention de s’opposer de plein fouet à l’augmentation significative des dépenses fédérales, en particulier aux projets des démocrates de relever le plafond de la dette.

Plus de 100 républicains ont soutenu une lettre publique promettant de ne pas augmenter le plafond de la dette, qui a été dépassé en juillet et devrait être augmenté avant de promulguer les plans de dépenses fédérales de Biden.

“Les démocrates se sont lancés dans une vague de dépenses déficitaires massive et sans précédent”, indique la lettre. «Sans un seul vote républicain, ils ont adopté un projet de loi de« secours Covid »de 1,9 billion de dollars en mars. Maintenant, ils ont adopté une résolution budgétaire de 3,5 billions de dollars, encore une fois sans un seul vote républicain. »

Le plafond de la dette pourrait devenir un point de ralliement pour les républicains qui cherchent à prendre position contre le projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars de Biden et le projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars suivant, tous deux en évolution.

“Pour que ces dépenses soient effectuées, la limite d’endettement de notre pays devra être augmentée de manière significative”, indique la lettre. « Parce que les démocrates sont responsables des dépenses, ils doivent assumer la responsabilité d’augmenter le plafond de la dette. Ils ont le contrôle total du gouvernement et la capacité unilatérale de relever le plafond de la dette pour tenir compte de leurs plans de dépenses unilatéraux. … Cela ne nécessiterait pas un seul vote républicain et exigerait de manière appropriée que chaque démocrate assume la responsabilité de ses dépenses incontrôlables.

Les républicains ont contesté une série de dispositions des projets de loi, mais l’inflation, les prix du gaz, l’amnistie de l’immigration et les mesures du Green New Deal ont occupé le devant de la scène alors qu’ils mobilisent l’opposition.

“Joe Biden et les démocrates du Congrès enflamment les catastrophes qu’ils ont créées”, a déclaré le représentant Jim Banks de l’Indiana, l’un des principaux membres de la lettre. « Grâce à leur inflation alimentée par les dépenses, les chèques de paie des Américains ont effectivement été réduits. Quel est le plan des démocrates ? Dépensez 3 500 milliards de dollars supplémentaires. Notre frontière est débordée, alors ils font pression pour la plus grande amnistie de l’histoire. Les prix du gaz ont grimpé en flèche et ils veulent le Green New Deal. »

Les républicains de la Chambre ont des alliés au Sénat sur cette question. Plus tôt ce mois-ci, 46 sénateurs républicains ont signé une lettre s’engageant à ne pas voter pour relever le plafond de la dette.

Les lettres des républicains des deux chambres donnent une idée de la façon dont le parti fera part de son opposition aux dépenses de Biden, qui comportent des dispositions populaires. Jusqu’à présent, les opposants au projet de loi ont reculé devant le prix élevé, notamment le sénateur Joe Manchin, DW.Va., et le sénateur Kyrsten Sinema, D-Ariz, qui ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas soutenir un projet de loi de 3 500 milliards de dollars.

“Cependant, j’ai de sérieuses inquiétudes quant aux graves conséquences auxquelles sont confrontés les Virginie-Occidentaux et chaque famille américaine si le Congrès décide de dépenser 3 500 milliards de dollars supplémentaires”, a déclaré Manchin après la publication du projet de loi. « Au cours de l’année écoulée, le Congrès a injecté plus de 5 000 milliards de dollars de mesures de relance dans l’économie américaine – plus que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale – pour répondre à la pandémie. »