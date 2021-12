La bataille pour le titre a polarisé les médias sociaux et divisé les fans

Carlos Sainz n’est pas disposé à nommer son favori dans la bataille pour le titre de cette année car il pense que cela viendra le mordre sur les réseaux sociaux.

Alors que le pilote Ferrari est engagé dans une bataille passionnante avec Charles Leclerc et Lando Norris pour la 5e place du championnat des pilotes, c’est la lutte à l’extrémité de la grille qui a attiré l’attention du monde.

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont échangé des coups tout au long du championnat de cette année, la tête du championnat des pilotes changeant de mains cinq fois.

22 courses après son départ à Bahreïn, il sera décidé ce week-end à Abu Dhabi où celui qui terminera en tête du grand prix remportera le titre mondial.

Mais alors que les deux ont pour la plupart gardé les choses propres, on ne peut pas en dire autant de leurs patrons d’équipe ou de leurs fans.

La bataille acharnée a divisé l’opinion avec les fans épinglant leurs couleurs au mât, et le ciel aide la personne, y compris Sainz, qui n’est pas d’accord.

En tant que tel, l’Espagnol dit qu’il ne donne pas son avis sur qui il veut remporter le titre, ou lequel des deux est le meilleur pilote.

L’avertissement de Michael Masi… « Le Code Sportif International prévoit que les commissaires sportifs disqualifient un concurrent ou attribuent des points au championnat. »https://t.co/StyyAPb84r #F1 pic.twitter.com/3CnvulNId8 – PlanetF1 (@Planet_F1) 9 décembre 2021

Cela, dit-il, ne reviendra que pour le mordre.

« Je pense que c’est un scénario idéal pour la Formule 1, je pense que c’est super excitant à regarder », a-t-il déclaré.

« Même si je suis retourné dans ma chambre dimanche soir, je me suis connecté et j’ai rejoué la course pour voir ce qui s’est passé à l’avant et pourquoi tout le monde parlait de ce qui s’était passé et j’ai eu la chance de le regarder, et vous vous rendez compte à quel point cette bataille est; à chaque course, vous avez un combat entre les deux prétendants au championnat et à quel point c’est excitant pour la Formule 1.

«Malheureusement, sur Twitter… c’est définitivement polarisé et ça le rend moins excitant quand on voit les deux parties se battre autant. Je pense juste être un peu plus neutre, profiter du combat et laisser le meilleur gagner.

« Je ne vais pas commenter personnellement qui a été le meilleur pilote, si j’en dis un, une partie me critiquera et dira ‘non, Lewis avait une meilleure voiture’ ; si je dis Max…

« C’est trop polarisé, donc je ne veux pas prendre position car cela n’a pas de sens sur la polarisation des médias sociaux.

« Je pense qu’ils ont tous les deux fait une saison brillante, à un niveau incroyable. »

Le pilote Ferrari espère maintenant qu’ils régleront le problème sur la piste et non dans le bureau des commissaires sportifs.

« De mon côté, je souhaite juste qu’ils puissent le garder propre pour l’image du sport autant que pour toute autre chose, au profit de la Formule 1 », a-t-il déclaré.

« Que nous soyons toujours un sport et pas seulement un spectacle, alors faites preuve d’un bon esprit sportif et faites un bon spectacle lors de la finale. »