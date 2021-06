La bataille pour le titre entre Hamilton et Verstappen analysée

Six courses dans la saison 2021 de Formule 1 et Max Verstappen mène Lewis Hamilton au championnat des pilotes avec un triple épuisant à venir.

C’est le championnat de n’importe qui pour la première fois depuis longtemps, et le championnat dépendra probablement de celui qui commet le moins d’erreurs.

Nouveau pour 2021, plusieurs nouveaux changements de règles techniques ont été introduits, dont un visant directement Mercedes – l’interdiction du système de direction à deux axes (DAS).

Plus précisément, les modifications apportées au sol ont fait des ravages pour toutes les voitures. Alors que les essais hivernaux se déroulaient sur le circuit international de Bahreïn en mars, il était clair qu’aucune équipe n’avait une voiture dont ses pilotes étaient entièrement satisfaits, car le terme accrocheur consommait les radios des pilotes.

Mercedes a notamment connu des difficultés alors que Red Bull a réussi lors des essais hivernaux. Il était clair à l’approche de la saison 2021 que Verstappen et Hamilton étaient sur le point de livrer des performances de niveau championnat, et la différence serait due à des erreurs.

Vous trouverez ci-dessous une revue course par course documentant chaque erreur commise par les deux protagonistes jusqu’à présent.

Grand Prix de Bahreïn | +7 pts HAM contre -7 pts VER

Qualification

Q1: Verstappen large à la sortie du virage 2 cogne le plancher de la voiture sur les trottoirs nécessitant une inspection avant Q2. [Driving error – VER]

Q3 : Hamilton commet une erreur dans le secteur deux en enregistrant un temps du secteur jaune lors de sa dernière manche en Q3 alors que Verstappen délivre un triple tour violet -0.388 à Hamilton. [Driving error – HAM]

Course

Hamilton dépasse Verstappen, s’arrêtant tôt dans le 13e tour. [Team error resulting in loss of position – Red Bull]

Red Bull a couru Verstappen longtemps, entraînant une perte de 8,35 secondes contre Hamilton entre les tours 13 à 18 dans le processus. [Team error – Red Bull]

Red Bull/Verstappen ne reconnaissent pas les changements de notes d’événement de la FIA au virage 4 permettant une course excessivement large uniquement pour informer Verstappen à mi-course de son allocation – [Team error – Red Bull]

Hamilton s’engage dans le virage 10 sous la pression énorme de Verstappen au 51e tour. [Driving error – HAM]

Max dépasse Hamilton hors du circuit dans le virage 4 au tour 53. [Driving error resulting in loss of points – VER] bien que cette erreur soit contestée. Max cède la position à Hamilton selon les instructions de son équipe au tour 53 et alors qu’il se prépare pour une autre attaque, Verstappen a failli s’écraser dans le virage 13 au même tour, mettant ainsi fin à son attaque. [Driving error – VER].

Le résultat net de Bahreïn est qu’il y a eu des erreurs des deux côtés, mais Verstappen a commis une erreur entraînant une perte de points. Verstappen a failli s’écraser dans le virage 13 au 53e tour alors qu’il se regroupait pour défier Hamilton qui semblait être un canard assis était l’erreur qui a mis fin à sa capacité à rivaliser avec Hamilton.

Verstappen expliquera plus tard qu’il avait perdu l’adhérence en raison d’une longue course à moins d’une seconde de Hamilton.

Grand Prix d’Emilie Romagne | +7 pts VER contre -7 pts JAMBON

Entraînement libre

FP2: Problème d’arbre de transmission Verstappen – [Mechanical issue – Red Bull]

FP3: Verstappen fait rebondir violemment la voiture sur un trottoir en large à Acque Minerali. – [Driver error – VER]

Qualification

Q3 : Au cours du dernier tour de Verstappen, il sortait du virage 3 à Tamburello, plongeant les deux roues gauches dans l’herbe, perdant un dixième dans le processus et enregistrant un premier secteur jaune. [Driving error resulting in the loss of pole position – VER]

Course

Non seulement Hamilton est sorti de la ligne lentement, mais il ne couvre pas Max, puis se rend vulnérable à Verstappen, ce qui fait que Hamilton rebondit sur les trottoirs et cause des dommages mineurs à son aileron avant. [Driving error resulting in loss of position – HAM]

Hamilton ne parvient pas à surcouper Verstappen au premier arrêt aux stands en raison d’un tour lent et d’une entrée extrêmement lente dans la zone des stands [Driving error – HAM]

Hamilton s’écrase alors qu’il navigue avec impatience dans la circulation. [Driver error resulting in loss of points – HAM]

Verstappen a failli chuter lors du redémarrage de la course après le drapeau rouge Valtteri Bottas/George Russell. [Driver error – VER]

Malgré la récupération miraculeuse de Hamilton en deuxième position, Hamilton était nettement plus rapide que Verstappen dans chaque phase de la course, perdant finalement tout potentiel de victoire en course après s’être écrasé dans la circulation. C’était aussi la course la plus forte de Verstappen cette saison.

Grand Prix du Portugal | +3 pts VER contre +0 pts JAMBON

Entraînement libre

FP1 : Hamilton déclare que la voiture est « plutôt impossible à conduire » et nécessite de sérieux changements de configuration [Team error – Mercedes]

FP1: Verstappen se plaint de fortes vibrations [Mechanical issue – Red Bull]

FP3: Verstappen a un problème de frein par fil [Mechanical issue – Red Bull]

Qualification

Q3 : Un premier tour de 1:18.209 par Verstappen est supprimé en raison d’une infraction à la piste du virage 4. [Driving error resulting in loss of pole position – VER]

Course

Verstappen surprend Hamilton endormi au redémarrage et le bat au virage 1 [Driving error resulting in loss of position – HAM]

Verstappen commet une erreur dans le virage 14 alors que Hamilton reprend sa position [Driving error resulting in loss of position – VER]

Red Bull pit Verstappen une deuxième fois forçant Mercedes à couvrir avec Bottas. Une erreur après la sortie des stands voit Verstappen sauter Bottas pour la deuxième position. [Team decision resulting in gaining points – Red Bull]

Verstappen réalise le tour le plus rapide dans le dernier tour pour se voir retirer le point supplémentaire en raison d’une pénalité pour infraction à la piste au virage 14. [Driving error resulting in loss of points]

La Mercedes de Hamilton a montré un rythme de course nettement meilleur que Red Bull, donc les erreurs de chaque côté sont annulées. Verstappen aurait probablement terminé en troisième position si Red Bull n’avait pas forcé Mercedes à opposer Bottas une deuxième fois. C’est donc une victoire de points pour Verstappen malgré la perte d’un point en raison de la perte de l’erreur de tour la plus rapide.

Grand Prix d’Espagne | +0 pt JAM contre +0 pt VER

Qualification

Q3: Hamilton et Verstappen ne parviennent pas à s’améliorer lors de la dernière Q3 [Driving error – HAM & VER]

Course

Hamilton ne parvient pas à égaler le lancement de Verstappen sur la ligne, ce qui fait que Verstappen bat Hamilton au virage 1 [Driving error resulting in loss of position – HAM]

Mercedes ne cache pas qu’elle conserve un ensemble supplémentaire de médiums pour la course, ce qui permet une stratégie solide à deux arrêts qui leur fait gagner la course. [Team decision gaining position – Mercedes]

Tout le monde peut deviner si Verstappen avait quelque chose pour Hamilton sur une stratégie à un arrêt. Le fait que Mercedes ait conservé un ensemble supplémentaire de médiums et ait ensuite parfaitement exécuté une stratégie à deux arrêts ne garantissait vraiment qu’une fatalité. Par conséquent, les deux pilotes ont terminé là où ils auraient probablement dû, indépendamment des stratégies d’arrêt aux stands.

GP de Monaco | +0 pts VER contre -6 pts JAMBON

Entraînement libre

FP3 : Mercedes/Hamilton sont complètement perdus sur les réglages car la voiture souffre de survirage [Team error – Mercedes]

Qualification

Q3 : Dans l’avant-dernier tour potentiel de Hamilton avec environ 32 secondes restantes dans la séance, Hamilton recule de son tour après avoir inscrit +0,345 à Charles Leclerc à la fin du deuxième secteur, pour préparer la voiture pour un dernier tour. Leclerc allait s’écraser et le drapeau rouge empêchait toute course supplémentaire. Si Hamilton avait bouclé son dernier tour dont il s’était retiré, il aurait été la dernière voiture à boucler un tour chronométré et aurait incontestablement battu Pierre Gasly à la sixième position de départ. [Error in hindsight – HAM]

Q3 : Hamilton et Verstappen sont tous les deux coupables de premiers tours en Q3. Leclerc ne livre pas de tours en douceur en qualifications par comparaison. Le premier tour de Verstappen en Q3 était mou et battu franchement par Leclerc. Cela a laissé Verstappen vulnérable à un drapeau rouge, ce qui est exactement ce qui s’est passé. [Error in hindsight – VER]

Course

Mercedes a tenté de saper Gasly au premier et unique arrêt au stand, et cela a lamentablement échoué. Le résultat final est que Sebastian Vettel et Sergio Perez sautent également tous les deux sur Hamilton. [Team error resulting in loss of points – Mercedes]

Red Bull était censé dominer Monaco et a été battu par Ferrari en qualifications. Alors que toute autre critique potentielle de Red Bull s’est évaporée avec le DNS de Leclerc, Verstappen mettant en vedette l’aileron arrière de Leclerc à travers la ligne d’arrivée dimanche était un réel potentiel. De même, toute l’attention de tous était dirigée vers le désastre absolu qu’était la course d’Hamilton.

Bref, Hamilton est parti devant Perez et a terminé loin derrière lui, Hamilton n’aurait pas dû terminer pire que la quatrième position à tout le moins, au lieu de la septième. Un argument pourrait également être avancé selon lequel Hamilton n’aurait pas dû terminer moins bien que deuxième derrière Verstappen.

Grand Prix d’Azerbaïdjan | +0 pts VER contre -25 pts JAMBON

Entraînement libre

FP3 : Crash mineur pour Verstappen [Driver error – VER]

Qualification

À défaut de traduire les leçons apprises de Monaco, Verstappen et Hamilton réalisent des tours initiaux doux en Q3 une fois de plus, se laissant vulnérables à Leclerc dans la Ferrari et un drapeau rouge. Ils l’apprennent une fois de plus à leurs dépens, car le crash de Yuki Tsunoda en fin de session élimine tout potentiel de run final. [Driving error – HAM & VER]

Course

Hamilton livre un tour d’une lenteur embarrassante lors du premier cycle d’arrêt au stand, aggravé par le fait de devoir rester dans la zone des stands pour éviter une pénalité de libération dangereuse [Driver error resulting in loss of two positions – HAM]

Le pneu de Max Verstappen explose, entraînant un abandon malgré une certaine victoire en course [Bad luck – VER]

Hamilton manque le virage 1 lors du redémarrage après le drapeau rouge de l’incident de Verstappen. Il a été déterminé plus tard que Hamilton avait accidentellement laissé un réglage de frein engagé, ce qui a causé le problème. [Driver error resulting in the loss of points – HAM]

Hamilton a réussi à annuler cette course à deux reprises dimanche. Plus inquiétant encore, son erreur au redémarrage du drapeau rouge est parmi les plus graves de son illustre carrière.

Erreur de bilan

Verstappen Hamilton

GP de Bahreïn

-7 points

+7 points

GP d’Emilie Romagne

+7 pts -7 pts GP du Portugal +3 pts

0 point

GP d’Espagne 0 pt

0 point

GP de Monaco 0 pt

-6 points

GP d’Azerbaïdjan

0 point

-25 points

Le total

+3 points

-31 points

En regardant les totaux, Verstappen a compensé son erreur de Bahreïn avec une superbe commande à Imola. Avec l’aide de son équipe, il a réussi à voler trois points à Bottas au Portugal, mais a perdu un quatrième point potentiel en perdant le point du tour le plus rapide étant trop large dans le virage 14.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une erreur, il est injuste d’ignorer complètement les 25 points perdus par Verstappen dans les phases finales du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Il n’est pas inclus dans le décompte, bien qu’il soit noté.

Hamilton, quant à lui, a perdu au moins 31 points cette saison. Alors que Verstappen est peut-être le plus grand rival de Hamilton depuis 2016, ce qui est différent, ce sont les dommages auto-infligés que Hamilton s’est infligés cette année seulement.

Bien que les deltas de rythme aient légèrement penché en faveur de l’homme Mercedes en moyenne, Hamilton devra regarder en lui-même pour résoudre ses propres difficultés.