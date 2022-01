La bataille pour le titre pourrait signifier que Ferrari « nous écrase » lors de la première course de la saison 2022 de F1

Christian Horner dit que Ferrari « écraser » Red Bull la saison prochaine montrerait à son équipe trop concentrée sur le combat pour le titre 2021.

Avec des changements de réglementation généralisés entrant en jeu pour la prochaine campagne, la plupart des équipes ont concentré la grande majorité de leurs efforts sur leurs challengers 2022 tout au long de la saison dernière en termes de développement.

Ce n’était pas le cas pour Red Bull, avec Max Verstappen L’équipe fait toujours beaucoup de travail sur sa voiture 2021 également dans ses efforts pour battre Mercedes et Lewis Hamilton aux titres.

Alors qu’ils ont perdu le combat pour le championnat des constructeurs contre l’équipe allemande, ils ont fini par remporter le titre des pilotes pour la première fois depuis 2013 grâce à Verstappen.

Horner est relativement confiant que leurs efforts pour le faire ne finiront pas par leur coûter cher en 2022, mais admet que lui et l’équipe auront tort si Ferrari finir par les battre.

« Quand Ferrari arrivera avec la voiture la plus rapide et nous écrasera hors du parc lors de la première course, alors vous devrez dire que c’est probablement le cas. [compromise us], a-t-il déclaré aux journalistes.

«Mais je pense que nous savons tous que de grands changements réglementaires sont à venir pour 2022 et nous avons appliqué notre ressource en conséquence.

« Je suis sûr que chaque équipe a fait ce qu’elle pense être juste et cela met la pression sur l’organisation, bien sûr. Mais c’est là que je pense que l’équipe a été exceptionnelle.

« Maintenir un rythme de développement sur un nouvel ensemble de réglementations et rester concentré sur la voiture 2021 a demandé un effort monumental. L’engagement manifesté par toute l’équipe, dans toute l’équipe, a été phénoménal.

« Mais nous ne verrons que lorsque nous reviendrons dans quelques mois avec des voitures entièrement nouvelles. Ils ont l’air différents, ils se sentiront différents, ils conduiront différemment – ​​et qui a raison, qui a tort ? Tout recommence. »

Nouvel An. Nouvelle voiture. Nouvelle ère.#F1 #HappyNewYear pic.twitter.com/w1yvKRKe9f – Formule 1 (@F1) 1er janvier 2022

Se concentrer davantage sur leurs voitures 2022 que ne l’ont fait les prétendants au titre l’année dernière n’est pas la seule raison pour laquelle les équipes de milieu de terrain et les backmarkers pourraient combler l’écart au sommet la saison prochaine.

Le plafond budgétaire profite aux plus petites tenues, alors qu’elles passent toutes plus de temps à travailler en soufflerie que Red Bull et Mercedes grâce au nouveau système de handicap aérodynamique.

Toto Wolff est à peu près sûr que cela va resserrer la hiérarchie.

« Nous fonctionnons tous sous le même plafond financier et les concepts sont très nouveaux », a déclaré Wolff.

« Ensuite, ce qui a été introduit, ce sont les règlements aérodynamiques, où les équipes en fonction de leur classement au championnat avaient un peu plus de marge.

« Il est donc fort possible que des équipes qui n’avaient pas concouru pour le Championnat du monde cette année, que ce soit Ferrari, McLaren, Aston Martin ou Alpine, soient capables de proposer des concepts intelligents basés sur beaucoup plus de courses que tout le monde et simplement le faire très bien.

« Je pense que nous devons nous attendre à des combats beaucoup plus serrés pour les championnats et les courses qu’avant, et c’est excitant. »