La bataille pour les affaires d’Apple en dehors de la Chine, une tendance clé – analyste

Nous verrons différents pays du monde se battre pour les activités d’Apple tout au long des années 2020, suggère un analyste respecté, alors que la société de Cupertino poursuit ses efforts pour réduire sa dépendance manufacturière à l’égard de la Chine.

Le rapport note que nous voyons actuellement quatre variantes de l’étiquette familière «Conçu par Apple en Californie, assemblé en Chine»…

Au-dessus de Neil Cybart d’Avalon pointe les étiquettes que nous avons déjà vues, et les produits supplémentaires sur lesquels nous nous attendons à les voir,

Vietnam: AirPods Pro, HomePod mini, AirPods (rumeur), iPad (rumeur), Mac (rumeur)

Inde: iPhone, iPad (selon la rumeur)

Malaisie: Mac mini

NOUS: Mac Pro

Ce ne sont pas tous les centres de fabrication d’Apple – il y en a d’autres en Thaïlande et aux Philippines, par exemple – mais plutôt ceux qui ont jusqu’à présent été considérés comme suffisamment centraux pour arriver à des boîtes de produits.

Cybart soutient que la position d’Apple en Chine n’est pas aussi précaire que certains le suggèrent.

Ces dernières années, les liens étroits d’Apple avec la Chine en ce qui concerne sa chaîne d’approvisionnement et ses appareils de fabrication ont été qualifiés de responsabilités majeures. Les titres et les récits sont universellement biaisés contre l’approche d’Apple envers la Chine, qui abrite environ 15% à 20% des utilisateurs d’Apple. De nombreux experts veulent qu’Apple ferme simplement sa boutique en Chine et abandonne ses utilisateurs dans le pays.

Alors que les relations entre les deux puissances économiques du monde se détériorent, Apple a été décrit comme étant coincé au milieu. Bien sûr, une description aussi simpliste manque de nuance. En ce qui concerne la Chine, la position d’Apple n’est pas aussi périlleuse que les médias occidentaux veulent que les gens le pensent. Apple a pu maintenir son statut de marque haut de gamme en Chine et la marque reste très influente sur la scène technologique chinoise. Il n’est pas étrange de dire que la plupart des smartphones non-iPhone vendus en Chine sont fortement «inspirés» par l’iPhone. On peut dire la même chose des wearables «inspirés» par l’Apple Watch et les AirPods.

En plus d’une marque forte, Apple a quelques éléments clés en ce qui concerne sa puissance et son positionnement en Chine. Être finalement le moteur du plus grand employeur privé de Chine signifie quelque chose. Non seulement les produits Apple destinés à la vente en Chine sont fabriqués en Chine, mais le pays est également responsable de la fabrication des produits Apple envoyés dans d’autres pays. Être le siège de la chaîne d’approvisionnement et de l’appareil de fabrication d’Apple donne à la Chine du pouvoir et se positionne dans sa bataille économique avec les États-Unis et de plus en plus d’autres pays, y compris l’Inde.