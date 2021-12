La bataille royale de Scrabble est une chose maintenant et ça a l’air… bon?

Eh bien, c’est une façon de moderniser un classique (photo : Everybody House Games)

C’est un mash-up bizarre, mais quelqu’un a organisé une bataille royale de Scrabble et c’est totalement gratuit sur Steam.

Avec la popularité du genre Battle Royale au fil des ans, il n’a pas été surprenant de voir presque tous les développeurs et/ou éditeurs proposer leur propre version.

Cela a conduit à des offres étonnamment uniques, telles que Tetris 99 et Pac-Man 99, qui ont transformé les classiques existants en expériences étonnamment addictives et compétitives. Et maintenant, nous avons un jeu de bataille royale Scrabble intitulé Babble Royale.

L’idée de transformer Scrabble en bataille royale semble ridicule, mais non seulement la brève bande-annonce fournit une bonne explication de son fonctionnement, elle est déjà bien examinée sur Steam.

Vous commencez par déposer votre première tuile quelque part sur le plateau, comme si vous sautiez en parachute d’en haut, et vous vous déplacez sur le plateau en faisant des mots.

Si vous parvenez à connecter votre mot à celui d’un autre joueur, vous le retirez du jeu. L’objectif, bien évidemment, est d’être le dernier debout, tout en restant dans le cercle de plus en plus restreint du plateau.

Le fait qu’il soit entièrement gratuit signifie qu’il n’y a aucun mal à l’essayer et cela a probablement contribué aux commentaires généreux qu’il a reçus jusqu’à présent. Selon sa page Steam, il restera en accès anticipé pendant trois à cinq mois car il forme une communauté et le développeur Everybody House Games recueille des commentaires.

Plus : Jeux



Bien qu’il reste gratuit même après avoir quitté l’accès anticipé, il semble que Babble Royale adoptera un modèle de jeu gratuit avec des passes de combat qui offrent « des niveaux supplémentaires d’accès, de personnalisation et d’objets à débloquer ».

Il existe également quelque chose appelé un laissez-passer à vie Free to Play Sucks qui vous donnera accès à chaque élément de contenu futur, mais cela coûte 60 $ (45 £). Everybody House Games avertit également que ce pass peut ne pas être disponible après la fin de la période d’accès anticipé.

Babble Royale est disponible sur PC.

Envoyez un e-mail à gamecentral@metro.co.uk, laissez un commentaire ci-dessous et suivez-nous sur Twitter.



PLUS : Les fans de Scrabble s’insurgent contre l’application mobile alors qu’EA perd sa licence



PLUS : Epic Games annonce une nouvelle bataille royale du studio Killer Instinct



PLUS : Battlefield 2042 n’est en développement que depuis 18 mois – c’était autrefois une bataille royale

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();