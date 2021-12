La bataille saoudienne LewisHamilton/Max Verstappen a été «le summum du chaos»

En piste, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont atteint un niveau de chaos en Arabie saoudite, a déclaré Alex Albon, qui a estimé que l’influence des stewards était trop importante.

Cette lutte épique pour le championnat des pilotes 2021 avance vers son apogée, mais en Arabie saoudite, elle a sans doute atteint son niveau le plus controversé à ce jour.

Récoltant 15 secondes de pénalités de temps à Djeddah, la conduite défensive féroce de Verstappen contre Hamilton a conduit à une offre de la FIA, impliquant Verstappen perdant deux places derrière Hamilton pour l’un des nombreux redémarrages de la course, puis un contact en piste.

Instruit par Red Bull de laisser passer Hamilton, Verstappen a ralenti mais est resté au centre de la piste, déroutant Hamilton qui est finalement entré à l’arrière du Red Bull de Verstappen, causant des dommages à l’aile avant du Britannique.

C’est ce moment qui a coûté à Verstappen 10 de ces 15 secondes ajoutées à son temps de course, et lui a également valu quelques critiques de la part de l’ancien pilote de F1 Martin Brundle.

Mais décrivant les drames entre Hamilton et Verstappen comme le « summum du chaos », le pilote de réserve et d’essai de Red Bull, Albon, a également estimé que trop était décidé par les commissaires sportifs, plutôt que sur la piste.

« Je pense que ça se prépare, et à chaque course, ça brasse de plus en plus et vous pensez, ‘d’accord, c’était proche’, et nous l’avons eu plusieurs fois cette année, mais c’était le summum de – je ne Je ne sais pas comment vous l’appelez – j’ai l’impression que c’est une sorte de chaos, pour être honnête avec vous », a déclaré Albon sur le podcast F1 Nation.

« Je l’apprécie, je pense que nous l’apprécions tous, mais il semble que beaucoup de choses ont été faites dans les stewards » [room] plutôt que sur la bonne voie.

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a suggéré que Hamilton essayait d’obtenir le DRS, en restant derrière Verstappen au point de la ligne déterminante, menant au contact.

Et c’est l’explication qu’Albon a également utilisée, Hamilton admettant plus tard qu’il ne voulait en effet pas donner le DRS à son rival.

« Je pense qu’en tant que pilote, vous savez surtout – avant même qu’il ne soit laissé passer, vous saviez ce que faisait Max », a expliqué Albon.

« Lewis savait aussi ce que faisait Max, et ça s’est juste passé au point où ce signe DRS se rapprochait de plus en plus et tous les deux essayaient de s’assurer qu’ils n’étaient pas celui devant, au point où ils étaient presque à la vitesse de la marche, et c’est à ce moment-là qu’il y a eu manifestement un certain contact.

Verstappen et Hamilton sont à égalité avec 369,5 points avant le tour final à Abu Dhabi.