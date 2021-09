La batte de Realmuto et Bryce Harper ont laissé les Orioles sur le terrain

in

Récepteur JT Realmuto montre pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs receveurs du secteur et sa batte l’aide; aussi, la course de Bryce harper il est tout à fait un joueur de ligue majeure.

Grâce à un match assez serré entre les Orioles de Baltimore contre les Phillies de Philadelphie, JT Realmuto il a choisi le champ droit des expéditions de Cesar Valdez, conduisant Harper pour marquer le point gagnant et assommer les Orioles.

Bryce harper il a couru à toute vapeur depuis la deuxième place et a effectué un balayage agressif, prudent et efficace au marbre pour sécuriser la course.

Bryce harper il a été envoyé au départ avec une marche intentionnelle parce qu’il est chaud avec la batte et ce n’est pas une bonne idée de le lancer, mais c’est finalement lui qui a fini par marquer le point gagnant du match.

Harper a battu 4-2 avec un point marqué dans ce match, il reste dans la lutte pour le titre au bâton avec les 313 d’AVG et sans aucun doute pour beaucoup, il est déjà le favori pour le MVP en raison de sa chaleur au cours des derniers mois. de la saison et combien il a aidé son équipe.

Les Phillies sont à 4,5 matchs de la première wild card de la Ligue nationale, tout comme les Padres de San Diego, mais ils doivent d’abord dépasser certains Reds de Cincinnati et les Cardinals de St. Louis qui ont été assez agressifs à tous égards.