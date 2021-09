La batterie de l’iPhone 13 dépasse de loin celle de l’iPhone 12, selon ces tests | La technologie

in

Jusqu’à 13 heures d’autonomie supplémentaires pourraient offrir à l’iPhone 13 une amélioration par rapport à l’iPhone 12 actuel.

L’un des aspects négatifs de l’iPhone pendant longtemps a été la faible autonomie de la batterie, étant pratiquement le premier élément de l’appareil qui a fini par s’user plus rapidement dans le temps et obligeant l’utilisateur à se rendre chez Apple pour changer. ce qui était toujours une dépense supplémentaire.

Cependant, la durée de vie de la batterie de l’iPhone s’est considérablement améliorée ces dernières années, et il semble qu’avec l’iPhone 13, elle se soit encore améliorée, du moins par rapport à l’iPhone 12.

Et c’est que selon recueilli de Macrumors, l’iPhone 13 pourrait offrir jusqu’à deux fois la durée de vie de la batterie en matière de streaming vidéo.

Le nouvel iPhone 13 a un écran basse consommation avec un taux de rafraîchissement variable, et la puce A15 Bionic est plus économe en énergie, ce qui lui permet d’offrir d’excellentes performances avec une consommation d’énergie réduite.

En ce qui concerne le streaming ou la lecture vidéo, c’est tout ce que l’iPhone 13 améliore par rapport à l’iPhone 12 :

Les iPhone 13 mini offrirait environ 13 heures d’autonomie en lecture vidéo contre 10 heures sur l’iPhone 12 mini El iPhone 13 la base offrirait 19 heures de batterie en lecture vidéo contre 11 heures de l’iPhone 12 iPhone 13 Pro offrirait 20 heures de batterie en lecture vidéo contre 11 heures de l’iPhone 12 pro iPhone 13 Pro Max il offrirait 25 heures d’autonomie en lecture vidéo par rapport à l’iPhone 12 pro Max qui offrirait 12 heures

Évidemment, ce ne sont pas des chiffres exacts, et selon les applications que vous utilisez à tout moment, la santé de votre batterie et des autres pourrait connaître plus d’heures ou même moins.

Ce qui est clair, c’est qu’avoir un nouvel iPhone 13 aidera beaucoup à prolonger la durée de vie de notre batterie.