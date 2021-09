La batterie de votre iPhone se décharge trop vite ? La faute peut être sur Spotify | La technologie

in

Si vous avez remarqué que la batterie de votre iPhone se décharge plus rapidement ces derniers temps, Spotify peut être à blâmer. La plate-forme de musique en streaming a reconnu avoir des problèmes de consommation d’énergie dans iOS 14.8 et iOS 15.

Il y a quelques jours, Apple a officiellement publié iOS 15 et vous avez sûrement déjà mis à jour votre iPhone vers la dernière version du système d’exploitation.

Si ces jours-ci vous avez remarqué que la batterie de votre iPhone se décharge plus rapidement, vous avez peut-être pensé que c’était dû à un problème avec iOS 15, mais tout indique que ce n’est pas le cas. Si vous utilisez Spotify, la plate-forme de streaming musical est probablement à blâmer.

Pour le vérifier, allez dans les paramètres de votre iPhone, sélectionnez l’option Batterie et vérifiez le pourcentage d’utilisation des applications. Si vous voyez que Spotify a une consommation de 30% ou plus par heure d’écoute, cela signifie que vous faites partie des personnes concernées par ce problème.

Ces dernières semaines, un grand nombre d’utilisateurs se sont plaints que Spotify épuise la batterie de l’iPhone et augmente également considérablement la température du smartphone.

Après l’avalanche de plaintes reçues, la plateforme a confirmé avoir un problème via son forum officiel. Spotify note que le bogue peut affecter les iPhones exécutant iOS 14.8 et iOS 15 et que l’équipe technique examine les versions de firmware correspondantes.

La plate-forme promet d’offrir une solution bientôt, mais pour le moment, aucun correctif ne résout le problème. Spotify recommande d’effectuer une réinstallation propre de l’application.

Pour ce faire, ouvrez l’application, appuyez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Stockage> Vider le cache.

Après, Entrez les paramètres de votre iPhone et accédez à Général> Stockage iPhone, appuyez sur Spotify puis cliquez sur le bouton Supprimer l’application afin que tous les documents et données associés disparaissent.

Ensuite, éteignez votre iPhone et rallumez-le après quelques minutes. Ensuite, réinstallez Spotify depuis l’App Store et désactivez la mise à jour en arrière-plan en décochant la case Spotify dans Paramètres> Général> Mise à jour en arrière-plan.

Dans les forums Spotify, il y a des utilisateurs qui soulignent que ces remèdes n’ont pas fonctionné pour eux, donc le problème peut persister jusqu’à ce qu’une mise à jour résolve l’erreur.