La batterie du regretté KISS, le batteur Eric Carr, est à vendre

Marché de matériel de musique en ligne Réverbération offre une chance de posséder un morceau d’histoire en achetant la batterie jouée par Eric Carr, le batteur qui a remplacé Peter Criss dans EMBRASSER.

Le kit Ludwig de 12 pièces n’est pas exactement offert pour une chanson, remarquez. Si vous voulez savoir ce que ça fait d’être assis derrière l’ensemble de Carr, vous devrez débourser plus de 30 000 $, frais de port compris (et cela est inférieur au prix d’origine). Mais il n’y a pas de fanatique comme un fanatique de KISS, il y a donc fort à parier que le kit trouvera un preneur enthousiaste.

Le kit Ludwig Classic Maple Black Cortex est livré avec un certificat d’authenticité de la succession de Carr. Le vendeur dit que cela leur est venu par l’intermédiaire de l’ingénieur et producteur Paul Orofino, l’un des amis les plus proches de Carr. La liste indique qu’Orofino voulait s’accrocher à la caisse claire lui-même, donc une caisse claire Ludwig appropriée à l’époque a été substituée, mais pour le reste, c’est tout le kit de Carr, y compris les grosses caisses faites sur mesure pour la tournée Hot in the Shade de KISS estampillée 1989 .

Carr est entré dans le groupe à un moment crucial de son histoire, lorsque le membre fondateur Peter Criss est parti en 1980. Jusqu’à ce moment-là, il semblait inconcevable que KISS puisse être composé de quelqu’un d’autre que le quatuor d’origine. Mais lorsque Carr est arrivé à bord, il a prouvé que c’était faux, apparaissant sur tout, de 1981 à Music from The Elder jusqu’à 1989 Chaud à l’ombre.

Carr a malheureusement aussi apporté une tragédie à l’histoire de KISS lorsqu’il est décédé le 24 novembre 1991 d’un cancer, mais les fans n’oublieront jamais la contribution du batteur à la musique du groupe. Et si vous faites partie des strates les plus intenses de fans de Kiss, votre opportunité de revendiquer un morceau de l’histoire de KISS pour vous-même n’est qu’à un clic du bouton « Ajouter au panier » de devenir une réalité.

Achetez ou diffusez l’édition de luxe du 45e anniversaire de Destroyer.