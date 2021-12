La batterie éternelle qui promet de changer l’industrie des véhicules électriques

le Révolution VE est en plein essor en ce moment.

Source : Shutterstock

Tesla a franchi la barre des mille milliards de dollars de valorisation. Lucid vient de sortir ses premières voitures avec plus de 500 miles d’autonomie. Rivian vient de réaliser la plus grande offre publique initiale (IPO) depuis Facebook. Tous les constructeurs automobiles historiques – de Ford à GM en passant par Volkswagen – investissent des dizaines de milliards de dollars dans l’électrification de leurs flottes.

le Révolution VE est arrivé.

Mais voici le problème : la révolution EV ne sera pas généralisée tant que nous ne nous améliorerons pas batteries.

Cette dure réalité ici est que même si les piles font fonctionner les choses, les batteries d’aujourd’hui empêchent les véhicules électriques de fonctionner aussi bien qu’elles le pourraient.

Bien sûr, cela semble contre-intuitif, mais c’est absolument vrai, et pour comprendre pourquoi, nous devons faire un retour rapide en cours de chimie.

Les batteries comprennent trois choses. UNE cathode, une anode, Et un électrolyte. Les batteries fonctionnent en favorisant le flux d’ions entre la cathode et l’anode à travers l’électrolyte.

Les batteries lithium-ion conventionnelles – qui sont actuellement le statu quo dominant dans les smartphones, les montres intelligentes, les voitures électriques, etc. – sont construites sur la chimie des batteries liquides.

C’est-à-dire qu’ils comprennent une cathode et une anode solides, avec une solution d’électrolyte liquide reliant les deux.

Ces batteries ont fait des merveilles pendant des années. Mais, en raison des contraintes physiques liées au traitement d’un électrolyte liquide, ils atteignent maintenant leur limite en termes de densité de cellules énergétiques – ce qui signifie essentiellement que si nous voulons que nos téléphones, montres et voitures électriques durent plus longtemps et se chargent plus rapidement, nous besoin d’une batterie fondamentalement différente.

Insérez le batterie à l’état solide.

Avec les batteries à semi-conducteurs, le nom dit à peu près tout. Prenez la solution d’électrolyte liquide dans les batteries conventionnelles. Compressez-le en un solide. Créez une petite batterie solide hyper-compacte qui, parce qu’elle n’a pas d’espace perdu, dure beaucoup plus longtemps et se charge beaucoup plus rapidement.

Bien sûr, les implications de la chimie des batteries à semi-conducteurs sont énorme.

Les batteries à semi-conducteurs pourraient être la clé pour que nos téléphones maintiennent l’alimentation pendant des jours… permettant à nos montres intelligentes de se charger complètement en quelques secondes… et, oui, permettant aux voitures électriques de parcourir des milliers de kilomètres sans avoir besoin de recharger.

C’est pourquoi les batteries à semi-conducteurs sont surnommées par les initiés des « batteries éternelles » – et c’est pourquoi ces batteries éternelles sont la technologie critique nécessaire pour propulser la révolution EV dans sa prochaine phase de croissance suralimentée.

Mais fabriquer des batteries à semi-conducteurs est une science complexe et coûteuse – et personne n’a trouvé comment le faire de manière abordable ou durable.

Jusqu’à maintenant.

Plusieurs startups technologiques prometteuses ont réalisé des progrès techniques importants au cours des dernières années dans la construction de batteries à semi-conducteurs viables et efficaces. L’un d’eux – QuantumScape (QS) – a fondamentalement résolu le problème.

Le plus gros obstacle avec les batteries à semi-conducteurs est quelque chose appelé « dendrites”, qui sont de petites fissures qui se forment dans l’électrolyte solide pendant la charge et la recharge, et qui finissent par devenir si grandes qu’elles court-circuitent la batterie. La grande percée dans les batteries à semi-conducteurs réside donc dans le développement d’un matériau à électrolyte solide résistant aux dendrites.

Il y a environ un an, QuantumScape a déclaré avoir fait exactement cela. La société a publié des données de tests internes qui l’illustrent bien. L’action QuantumScape est passée de 10 $ à 130 $ en quelques semaines.

Mais l’action QuantumScape s’est effondrée à 20 $ alors que les investisseurs commençaient à remettre en question la légitimité des données internes de l’entreprise. Après tout, cela n’avait pas encore été vérifié publiquement par un tiers. Peut-être que QuantumScape exagérait sur ses performances ?

Ces craintes ont disparu au cours du mois dernier, cependant, car QuantumScape a publié des données de tests tiers qui ont validé ses données internes et ont largement souligné que, en effet, QuantumScape a créé des batteries à semi-conducteurs à petite échelle qui fonctionnent.

La grande image ici est que les progrès techniques réalisés dans la chimie des batteries à semi-conducteurs ne sont pas surestimés. C’est légitime. C’est en train d’arriver. Et au cours des prochaines années, cette technologie émergente va changer à jamais l’industrie des véhicules électriques et, en fait, changer à jamais le monde de l’électronique dans son ensemble.

Certains des plus grands gagnants du marché boursier dans les années 2020 seront les fabricants de batteries à semi-conducteurs.

Les projets QuantumScape font partie de ces méga-gagnants. Mais ce ne sera pas le seul, et en fait, ce ne sera pas le plus grand gagnant.

Ce titre est plutôt réservé à un petit fabricant de batteries à semi-conducteurs totalement inédit dont les actions se négocient actuellement à moins de 3 $.

Moins de 3 $… et cette entreprise pourrait potentiellement changer le monde au cours de la prochaine décennie.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.