UNE Louis Ensemble de batterie de 12 pièces fabriqué pour et détenu par la fin EMBRASSER le batteur Eric Carr est vendu via Reverb. L’ensemble est livré avec un certificat d’authenticité du Eric Carr domaine.

Dans le Réverbération annonce, le vendeur de la Carr kit écrit : « Pendant que je jouais dans un EMBRASSER groupe hommage en 2005, mon rêve est devenu réalité lorsque j’ai acheté ce kit à Paul Orofino, un des Éricles amis les plus proches de et celui qui a enregistré Ériccassette de démo d’audition pour EMBRASSER. Paul m’a dit Éric lui a offert cette batterie, Simmons plaquettes et, je crois, son chrome Chikara ensemble, et Éric avait-il envoyé du fret juste après son tournage vidéo pour « Dieu vous a donné du rock ‘n’ roll II » chanson de EMBRASSER, de Los Angeles à Paulstudio d’enregistrement à Milbrook, NY. Paul a dit qu’il avait enregistré des albums de BLEU YSTER CULTE et d’autres groupes populaires avec certains des tambours de cet ensemble. »

Carr remplacé Peter Criss dans EMBRASSER en 1980 et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe dans les années 1981 « Musique de ‘The Elder' » album. Son dernier enregistrement avec EMBRASSER a été « Dieu vous a donné le rock and roll II ». Sa dernière apparition publique avant sa mort a eu lieu au MTV Video Music Awards en septembre 1991.

Carr a contribué son talent aux groupes de nombreux albums d’or et de platine au cours de son mandat, et peut être entendu sur de nombreuses chansons à succès du groupe des années 1980, y compris « Lèche-le », « Le ciel est en feu », « Nuits folles », « Les larmes tombent » et « Toujours », pour n’en citer que quelques-uns. En plus de ses contributions musicales, Carr était également connu pour sa personnalité invitante et son amour sincère pour les fans. Depuis qu’il a rejoint le groupe jusqu’à ce jour, Carr reste l’un des membres les plus aimés de la EMBRASSER famille.

Carr décédé le 24 novembre 1991 d’un rare cancer du cœur. Il avait 41 ans.

En 2011, à l’occasion du 20e anniversaire de Éricpasse, EMBRASSER leader Paul Stanley a déclaré à propos de Carr: « À un moment où EMBRASSER était au milieu de bouleversements et de troubles, Éric apporté le calme et l’optimisme qui ont recentré nos priorités pour aller de l’avant. Je ne saurais trop insister sur sa contribution à notre renaissance. Son dévouement à sa musique n’avait d’égal que son dévouement envers ses fans. C’était une âme gentille qui ne pouvait dire un mot méchant à propos de personne et je pense à lui tout le temps. »

Ajoutée EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons: « Je n’ai jamais connu personne de plus humble de ma vie. Eric Carr était une bonne âme qui n’a jamais rien dit de mal à propos de personne. Il était également une double menace à la batterie et au chant. Il me manque. »

Comme indiqué précédemment, un fonctionnaire Eric Carr documentaire, soutenu par le regretté EMBRASSER la famille du batteur, est en préparation.

En 2000, Visuel MVD a publié un Eric Carr documentaire intitulé « À l’intérieur de l’histoire du renard : l’histoire d’Eric Carr ». Le documentaire de 120 minutes, réalisé par Jack Edward Sawyers, comprenait des séquences supplémentaires, des extraits, des images et des interviews, ainsi que de la musique inédite écrite et interprétée par Éric de sa pré-EMBRASSER et EMBRASSER jours, ainsi que des entretiens avec Bill Aucoin, Bruce Kulick, Carrie Stevens, membres de ABATTAGE, Fred Coury, et plus.

Carr a été intronisé dans le Temple de la renommée du métal le 12 septembre via un événement en direct gratuit organisé par Cathy Rankin.

