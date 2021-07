La batteuse Pop Evil Hayley Cramer manquera la première partie de sa tournée américaine ; Jason Hartless à remplir

POP MAL le batteur Hayley Cramer manquera les deux premières semaines de la prochaine tournée américaine du groupe en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19.

La musicienne basée au Royaume-Uni, qui a rejoint les rockers du Michigan en 2016, a annoncé son absence des premiers spectacles du trek dans un article publié sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée (jeudi 8 juillet).

Elle a écrit : « Salut tout le monde ! Comme je suis sûr que certains d’entre vous l’ont remarqué, POP MAL J’ai commencé les répétitions mais je suis toujours ici au Royaume-Uni. Donc, je veux juste vous expliquer où nous en sommes en ce qui concerne la logistique du voyage de retour en Amérique.

“Nous avons pu obtenir un rendez-vous avec le consulat le 21 juillet pour faire renouveler mon visa P1. L’ambassade est extrêmement soutenue en raison de la pandémie, mais notre équipe d’immigration a vraiment tenu ses promesses. Certaines personnes attendent toujours d’obtenir un rendez-vous ! Cela signifie malheureusement que je vais manquer les deux premières semaines de tournée.

“J’ai hâte de recommencer à jouer des concerts devant vous tous. En attendant, un batteur fantastique Jason Hartless me remplacera et offrira une performance époustouflante à coup sûr !!

“Je veux vous encourager à continuellement montrer votre amour, vos encouragements et votre soutien aux groupes, musiciens, équipes et salles. Nous avons besoin de toute l’aide que vous pouvez apporter pour reconstruire notre industrie musicale précieuse mais vulnérable. La musique live en particulier !

“Beaucoup d’amour à vous tous. A bientôt.”

POP MAL‘s “Versatile” la tournée débutera le 14 juillet avec un spectacle en plein air dans le comté de Lake, dans l’Illinois et se poursuivra à travers les États-Unis jusqu’au 23 septembre, y compris des arrêts dans plusieurs des principaux festivals de rock — Rocklahoma, Réplique et Incarcération – ainsi que de soutenir BRISÉ. Le soutien sur le trek viendra d’invités spéciaux ZÉRO 9:36, AMOUR BRKN et COMME DES MACHINES (à certaines dates).

POP MALle dernier album de, “Versatile”, présente le single à succès du rock grand public n ° 1 “Respirer à nouveau” – le sixième single n ° 1 du groupe à ce jour – aux côtés de morceaux lourds “Me libérer”, “Laissez le chaos règner” et Top 10 des célibataires “Travail”.



