La BBC a besoin d’une «bombe d’amour» pour regagner la confiance des plus de 75 ans et combler un écart de 50 millions de livres sterling | Royaume-Uni | Nouvelles

S’adressant samedi à l’émission Today de BBC Radio 4, le président du comité du numérique, de la culture, des médias et des sports a averti le Beeb de ne pas “s’aliéner” les plus de 75 ans après qu’il est apparu que la société avait envoyé des lettres “pas particulièrement gentilles” exigeant le paiement du droit de licence. M. Knight a expliqué comment la BBC “compte” généralement sur les personnes âgées pour couvrir le financement, mais cherche maintenant désespérément à combler un énorme trou de financement de 50 millions de livres sterling laissé ouvert par les Britanniques marre de sa production et refusant maintenant de payer leurs frais de licence. La nouvelle intervient alors que la société a mis fin samedi à sa période de grâce pour les frais de licence pour les plus de 75 ans, avec 260 000 retraités qui n’ont toujours pas payé les frais annuels de 159 £ qui, selon beaucoup, pousseront les personnes âgées dans des difficultés financières.

M. Knight a déclaré: “Nous constatons un degré de non-paiement que nous n’avons pas vu depuis le début des années 1990 – c’est un coup assez important pour le résultat.

“La BBC marche maintenant sur une vraie corde raide.

“Il doit assurer le respect de la loi, mais s’il est trop lourd, il risque un grand degré d’aliénation qui lui coûtera beaucoup d’argent en cas de non-paiement.”

Il a poursuivi en suggérant: “Je pense que la BBC doit aimer bombarder les plus de 75 ans. Une discussion honnête sur ce que la BBC leur offre.

JUST IN La BBC réagit après un contrecoup sur la couverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

“C’est le groupe qui, à bien des égards, tire le meilleur parti de la BBC parce qu’il dépend le plus de la télévision terrestre.”

Et dans une conclusion accablante, le président a souligné à quel point “ce n’est vraiment pas beau pour quiconque si les plus de 75 ans se retrouvent devant le tribunal d’instance”.

Alors que le secrétaire général de la Convention nationale des retraités (NPC), Jan Shortt, qui appelle le gouvernement à reprendre la facture des licences de télévision des retraités, a déclaré à l’émission Today que la BBC risquait de commettre une grave erreur pour les personnes âgées britanniques.

Elle a déclaré : « Le groupe qui nous préoccupe le plus, et la raison pour laquelle ils ne paient pas est peut-être parce qu’ils ne peuvent pas payer.

LIRE LA SUITE: Rishi Sunak a mis en garde contre les conséquences « dommageables » de la suppression du triple verrouillage des retraites

“C’est un groupe qui est juste au-dessus du seuil de limite de crédit de pension et ils ne reçoivent aucune aide supplémentaire, donc ils ne reçoivent aucune aide pour payer des factures.”

Dans un moment déchirant, Mme Shortt a ajouté: «Ils doivent déjà prendre des décisions chaque jour sur la façon dont ils dépensent leur argent et en particulier en hiver lorsque vous avez des factures concurrentes pour un chauffage supplémentaire.

“Et parfois, ils doivent décider s’ils ont un repas chaud ou allument le feu pour se réchauffer.

“Puis tout à coup, ils découvrent qu’il y a une autre facture à payer, qui est leur licence TV.”

A NE PAS MANQUER



En conséquence, les militants craignent maintenant fortement que les personnes âgées auront peur et auront du mal lorsque les agents chargés de l’application des licences de télévision arriveront pour demander un paiement.

Pour défendre cette décision, la BBC a riposté en disant que si elle continuait à financer des licences gratuites, cela coûterait un cinquième de ses revenus totaux.

Un porte-parole de TV Licensing a déclaré: «Nous continuerons à soutenir le petit groupe de clients plus âgés qui n’ont pas encore été configurés, c’est pourquoi nous leur avons écrit en décrivant les étapes simples qu’ils doivent suivre.

Le droit universel à une licence TV gratuite a pris fin le 31 juillet pour les plus de 75 ans et seuls ceux qui bénéficient d’un crédit de pension n’ont pas à payer la cotisation annuelle de 159 £ au Beeb.