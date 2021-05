La BBC a critiqué son attitude «nous savons mieux» et a dit de projeter les «valeurs britanniques» pour survivre | UK | Nouvelles

Le secrétaire à la Culture a également déclaré que le radiodiffuseur public doit “projeter les valeurs britanniques” s’il veut survivre. Ses commentaires font suite au rapport accablant de Lord Dyson sur l’interview Panorama de Martin Bashir en 1995 avec Diana, princesse de Galles. L’ancien juge principal a conclu que le journaliste de la BBC avait utilisé un «comportement trompeur» pour obtenir son scoop.

Dans le même temps, il a déclaré que la BBC avait cherché à dissimuler ce qui s’était passé pendant de nombreuses années.

Dans un éditorial du Times, M. Dowden a écrit: «La BBC doit améliorer sa culture pour s’assurer que cela ne se reproduise plus et cela signifie un nouvel accent sur l’exactitude, l’impartialité et la diversité des opinions.

“Comme d’autres l’ont observé, la BBC peut parfois succomber à une attitude” nous savons le mieux “.

Le ministre de l’Intérieur n’a pas exclu l’idée d’un comité de rédaction externe dans une interview avec Andrew Marr.

S’adressant à Trevor Philips de Sky, elle a déclaré: «L’année prochaine est l’occasion, en ce qui concerne la révision à mi-parcours de la charte de la BBC pour le gouvernement et la BBC, de regarder absolument de nouveaux modes de gouvernance de l’institution, l’organisation.

«Mes collègues du gouvernement veilleront absolument à ce que cela soit utilisé comme la bonne opportunité non seulement pour la réflexion, mais aussi pour améliorer la gouvernance et la responsabilité de la BBC.»