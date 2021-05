La BBC a demandé de trier la «culture de dissimulation» et de regagner la confiance du public après Diana | Politique | Nouvelles

L’enquête de l’ancien maître des rôles a conclu que le journaliste Martin Bashir avait utilisé “un comportement trompeur” pour décrocher son interview exclusive mondiale de 1995 et qu’une enquête interne de la BBC l’avait dissimulée. Le député et journaliste du SNP, John Nicolson, a déclaré que la BBC devrait aborder sa «culture de camouflage».

Le porte-parole des médias du SNP a également déclaré que le radiodiffuseur national britannique devrait s’attacher à regagner la confiance à la suite de l’interview.

Le député d’Ochil et du sud du Perthshire a également appelé au renforcement du conseil d’administration de la BBC avec des membres ayant une expérience journalistique.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a affirmé que la réputation de la BBC avait été “compromise” par les révélations et a suggéré que la gouvernance et la responsabilité pourraient être “renforcées”.

Elle a déclaré que la prochaine révision à mi-parcours de la charte de la BBC serait un “moment très, très important” pour la société.

Mme Patel a ajouté: “Il y aura une opportunité non seulement de réflexion, mais aussi une opportunité d’examiner les réformes de la gouvernance et comment efficacement la responsabilité et la gouvernance peuvent être renforcées.

“Il y aura un moment très, très significatif maintenant, il n’y a plus de question à ce sujet – où des leçons doivent être apprises.”

Des questions ont également été soulevées sur la proximité de la BBC avec le régulateur de diffusion Ofcom suite au départ d’un membre du conseil d’administration.

Tim Suter, un autre ancien dirigeant de la BBC impliqué dans l’enquête interne de la BBC sur l’interview de Diana en 1996, a annoncé vendredi qu’il quittait son poste au sein du conseil d’administration de l’Ofcom, le chien de garde des médias.

Andrew Bridgen, député conservateur du North West Leicestershire, a déclaré: «Tim Suter semble avoir été un braconnier devenu garde-chasse et cela renforcera la conviction des gens que l’Ofcom est un régulateur édenté.»

Dans le rapport, Lord Dyson a déclaré que M. Bashir était en «violation grave» des directives de production de la BBC lorsqu’il a truqué des relevés bancaires et les a montrés au frère de Diana, Earl Spencer, pour avoir accès à la princesse.

L’enquête interne de 1996, dirigée par l’ancien directeur général Lord Tony Hall, qui était alors directeur des actualités et des actualités de la BBC, a disculpé Bashir, même s’il avait auparavant admis avoir menti sur les faux documents qu’il avait utilisés pour obtenir l’interview.

M. Bashir, qui a quitté la BBC la semaine dernière en raison de problèmes de santé, a déclaré: «Je ne pense pas que je puisse être tenu responsable de la plupart des autres choses qui se passaient dans sa vie et des problèmes complexes entourant ces décisions.

“Je peux comprendre la motivation [of Earl Spencer’s comments] mais canaliser la tragédie, la relation difficile entre la famille royale et les médias uniquement sur mes épaules me semble un peu déraisonnable.

«Je pense que la suggestion que je suis particulièrement responsable est déraisonnable et injuste.»

Il a admis avoir commandé des documents censés montrer des paiements sur les comptes bancaires des membres de la maison royale et a déclaré: «De toute évidence, je le regrette, c’était faux.

“Mais cela n’avait aucun rapport avec quoi que ce soit. Cela n’avait aucun rapport avec [Diana], cela n’a eu aucune incidence sur l’entretien. “

Scotland Yard a déclaré qu’il étudierait les conclusions du rapport pour déterminer s’il contient des “nouvelles preuves significatives”.

En réponse, un porte-parole de l’Ofcom a déclaré: «Personne ne doit douter que l’Ofcom agit en toute indépendance.

«L’expérience du secteur est vitale pour une réglementation stricte et notre équipe est composée d’experts issus d’un large éventail de milieux commerciaux, télécoms et médias, y compris les journaux, Channel 4, ITN, Sky et la BBC, ainsi que des plateformes en ligne telles que Google.

«Nous avons clairement exprimé nos graves préoccupations concernant les découvertes de Lord Dyson ainsi que notre intention de continuer à demander des comptes à la BBC.»

Vendredi, le directeur général de la BBC, Tim Davie, a écrit au personnel: «Je sais que nous avons maintenant des processus et une gouvernance nettement plus solides en place pour garantir qu’un événement comme celui-ci ne se reproduise plus.

“Cependant, nous devons également tirer des leçons et continuer à nous améliorer.”

La BBC a été sollicitée pour commentaires.