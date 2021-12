La BBC a été critiquée pour avoir laissé Rajan héberger un doc après des tweets anti-royaux | Royale | Nouvelles

Un initié royal, s’adressant au Sunday Express, a critiqué le diffuseur après avoir été confronté à une controverse croissante au sujet de leur récent documentaire décrivant la relation entre le prince Harry, le prince William et les médias. La source, qui travaille avec la BBC depuis de nombreuses années, a déclaré au Sunday Express : « La décision de la BBC tourne en dérision sa prétention à être impartiale. Un simple coup d’œil sur le fil Twitter de Rajan aurait montré que le journaliste avait un parti pris contre le royals à un point qui frôlait l’impolitesse. »

M. Rajan est l’auteur d’un certain nombre de tweets anti-royaux entre 2010 et 2013.

Un tweet a déclaré que le prince Charles « n’était pas assez brillant », tandis qu’un autre a critiqué la duchesse de Cambridge pour avoir eu une « fausse vague royale ».

Il s’en prend aussi à ses futurs employeurs pour « propagande monarchiste ».

Le journaliste, qui est également présentateur de l’émission Today de Radio 4, s’est excusé pour le commentaire en disant : « En référence à des questions très raisonnables sur un commentaire insensé d’une vie antérieure, je tiens à dire que je le regrette profondément.

« J’ai écrit des choses grossières et immatures et je les repense maintenant avec un réel embarras, et je me demande à quoi je pensais, franchement.

«Je voudrais m’excuser pour toute offense qu’ils ont causée à l’époque ou maintenant.

« Je suis totalement attaché à l’impartialité et j’espère que nos programmes récents pourront être jugés sur leurs mérites. »

Cependant, le choix du présentateur par la BBC a suscité une réaction furieuse, à la fois de la part des membres du public et des commentateurs royaux.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a dénoncé la BBC, qualifiant leur choix de présentateur de « ridicule ».

« Quant à laisser des opinions personnelles à la porte d’entrée de #Beebs lorsque vous allez travailler pour eux – alors voilà, devenez impartial une fois la porte tournante – merde. »

Pendant ce temps, des membres du public furieux sont également intervenus, un utilisateur de Twitter déclarant que la BBC « devrait baisser la tête de honte ».

Ollyp3 a écrit : « @BBC devrait baisser la tête de honte. Assez mauvais pour couvrir Bashir, mais c’est du sel dans les blessures.

« Je ne blâme pas Rajan car il a montré ses couleurs dans le passé.

« Je blâme les éditeurs et la direction, ce PSB ne devrait plus être financé par le public. Ce n’est pas dans l’intérêt public. »

Kristine Taylor a déclaré: « L’impartialité était nécessaire pour que les deux côtés soient diffusés.

« C’était un choix inapproprié de présentateur avec ses opinions manifestement anti-monarchiques bien connues depuis de nombreuses années.

« Aucun défi aux mensonges exposés de l’émission d’Oprah. Très mauvais choix pour la BBC en tant que diffuseur national. »

Tandis que Robin D Horsman a ajouté : « La BBC continue d’aller d’un gâchis à un autre.

« Est-ce que l’argent public serait mieux dépensé ailleurs. Pas comme au bon vieux temps où ils étaient « le seul jeu en ville ».

« Je pense que nous pourrions nous débrouiller sans eux. »

Buckingham Palace, Kensington Palace et Clarence House ont publié une rare déclaration conjointe après la diffusion du premier épisode de la série en deux parties, déclarant : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, il s’agit trop souvent d’affirmations exagérées et infondées provenant de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

Cependant, la BBC a défendu sa décision de demander à M. Rajan de présenter le documentaire en deux parties, affirmant que ses tweets anti-royaux et ses articles de commentaires « précédaient » son passage à la BBC.

Il a déclaré: « Cet article est antérieur au travail d’Amol à la BBC. Une fois que les journalistes ont rejoint la BBC, ils laissent des vues passées à la porte.

« Amol est un journaliste expérimenté de la BBC qui couvre tous les sujets qu’il couvre de manière impartiale et conformément aux directives éditoriales de la BBC.

« Toute la production d’actualités de la BBC doit être impartiale. »