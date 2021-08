La BBC a honte car certains dans l’UE paient aussi peu que 30 £ par an pour une licence de télévision – GRATUIT pour les plus de 75 ans ! | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La BBC est de plus en plus critiquée pour le coût de sa licence de télévision et la décision de supprimer les concessions pour les personnes âgées au Royaume-Uni. Depuis août dernier, seuls les bénéficiaires de crédits de rente sont exonérés de la lourde facture.

Mais de l’autre côté de l’étang, en Italie, les résidents ne paient que 90 € (76 £) par an pour les chaînes de leurs diffuseurs de l’État Rai, par rapport à la lourde facture de 157,5 £ au Royaume-Uni.

Les plus de 75 ans en Italie bénéficient toujours d’une licence TV gratuite.

Et pour rendre les choses encore plus amères pour les Britanniques, le gouvernement italien a récemment introduit un soi-disant bonus TV, récompensant les résidents avec un bon de 100 € pour mettre à jour leur modèle de télévision.

Les discussions sur la suppression totale de la licence de télévision en Italie refont surface, après que les députés au Parlement ont présenté un nouveau projet de loi visant à supprimer le paiement automatique actuel prélevé pour la licence sur la facture énergétique des ménages.

La loi sera débattue et votée en septembre et devrait déclencher un débat plus large sur le passage à un modèle d’abonnement pour les radiodiffuseurs d’État.

En France, une licence de télévision coûte 139 € (117 £) et la plupart des pays de l’UE ont soit supprimé leurs licences de télévision, soit n’en ont jamais eu.

Les prix parmi ceux qui facturent pour une varient entre 36 € par an (30 £) en Grèce et 160 € (135 £) en Irlande.

Seuls l’Allemagne, l’Autriche et le Danemark arrivent en tête de la facture de la BBC, avec respectivement 210 € (177 £), 335 € (283 £) et 259 € (220 £) par an.

Le maintien du service gratuit pour les plus de 75 ans aurait coûté à la BBC 745 millions de livres sterling, à un moment où elle est confrontée à la concurrence des plateformes de streaming.

La BBC s’attend à avoir collecté 400 millions de livres sterling auprès des plus de 75 ans depuis août dernier. Il a augmenté les frais à 157,50 £ en avril.

Silver Voices a déclaré que la lutte pour restaurer la licence libre se poursuivrait jusqu’aux prochaines élections.

Le directeur Dennis Reed a déclaré: “La suppression de l’avantage de la licence gratuite au milieu d’une pandémie, alors que de nombreuses personnes âgées étaient seules et isolées, a été un désastre pour la réputation de la BBC et du gouvernement.

« De nombreux seniors se sont sentis obligés de débrancher leurs antennes parce qu’ils n’avaient pas les moyens de payer et avaient tellement peur de l’application de la loi ; et la santé mentale de milliers de personnes en a certainement souffert.

« D’autre part, la détermination affichée par des centaines de milliers de personnes à continuer à se battre pour restaurer leur bénéfice, pendant une année entière, a réveillé la voix électorale des plus de 75 ans.

La Convention nationale des retraités a déclaré qu’un projet de loi supplémentaire pourrait pousser certaines personnes dans des difficultés financières.

La secrétaire générale Jan Shortt a déclaré qu’elle était surtout préoccupée par les téléspectateurs qui n’ont pas encore payé parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre.