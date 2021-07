La BBC admet avoir diffusé CHAQUE briefing télévisé sur Covid par SNP – l’exécutif défend ses actions | Politique | Nouvelles

in

Les conservateurs écossais ont critiqué à plusieurs reprises le radiodiffuseur pour avoir accordé du temps d’antenne gratuit au SNP. Ils affirment que le gouvernement écossais a exploité la pandémie de coronavirus pour organiser des séances d’information télévisées régulières.

Le premier ministre Nicola Sturgeon a régulièrement présenté les mises à jour de Covid, lui donnant l’occasion de présenter le point de vue du gouvernement écossais dirigé par le SNP.

S’adressant aujourd’hui au comité restreint des affaires écossaises à Westminster, la BBC a admis que chaque conférence de presse tenue par Mme Sturgeon avait été diffusée au public.

Gary Smith, responsable de l’information et des affaires courantes, BBC Scotland, a déclaré : « Lorsque nous avons entendu le gouvernement écossais dire qu’un briefing est prévu, soit pour le lendemain, soit plus tard dans la semaine, je discuterai avec mes collègues de l’opportunité de diffuser et où nous devrions diffuser.

“Nous avons ces discussions, nous sommes d’accord, puis nous prenons les dispositions nécessaires pour diffuser les briefings.

« Parmi les briefings Covid du gouvernement écossais, nous les avons diffusés presque tous.

“Je pense qu’il y a eu un briefing pendant les élections que nous n’avons diffusé ni sur BBC One Scotland, ni sur BBC Scotland.

“Il a été diffusé, au moins en partie, sur la chaîne d’information.”

Défendant la décision de diffuser chaque briefing à la télévision, le responsable de la BBC a déclaré que des discussions éditoriales avaient eu lieu avant la diffusion de chaque conférence de presse pour déterminer sa valeur d’actualité.

Il a déclaré: “Nous avons au préalable des conversations avec les personnes qui les organisent au sein du gouvernement écossais sur les principaux thèmes, exactement de la même manière que mes collègues des nouvelles du réseau ont sur ce qui va être dans les briefings du gouvernement britannique.”

Au plus fort de la pandémie, jusqu’à un demi-million de personnes se connectaient pour regarder Mme Sturgeon faire le point sur la dernière situation de Cover.

Les conservateurs sont restés furieux lorsque la BBC a continué à diffuser les émissions à l’approche des élections législatives écossaises en mai.

À l’époque, le chef des conservateurs écossais, Douglas Ross, avait qualifié la décision de “honteuse”.

Il a déclaré: “Nous avons soutenu pendant des mois que les responsables de la santé publique pouvaient et devaient diriger ces séances d’information pour transmettre des messages de santé publique essentiels sans que les ministres du SNP n’utilisent Covid-19 pour marquer des points politiques.

“La décision honteuse de laisser le SNP poursuivre ces briefings aura des conséquences profondément dommageables pour la démocratie en Ecosse.”

Apparaissant devant des députés aujourd’hui, M. Smith a admis que certains membres du public se sont plaints d’avoir montré trop de briefings du gouvernement écossais.

Il a déclaré: “Au cours des 16-17 derniers mois, il y a eu un certain nombre de plaintes, mais toutes ne disent pas la même chose.

“Nous avons eu des gens qui se sont plaints que nous diffusions les briefings, nous avons eu des gens qui se sont plaints que nous n’avions pas diffusé assez longtemps les briefings.

“Nous avons eu un certain intérêt du public et des plaintes dans différentes directions.”