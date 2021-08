La BBC admet des “leçons à tirer” après que la couverture du prince Philip a déclenché des plaintes record | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le directeur général Tim Davie a admis qu’il y avait des “leçons à tirer” suite à la couverture étendue par le diffuseur de la mort du duc d’Édimbourg le 9 avril. M. Davie a fait ce commentaire lors d’une réunion du conseil d’administration de la BBC le 22 avril.

La remarque suggère que la société pourrait accorder moins de temps aux décès royaux à l’avenir.

La couverture de la mort de Philip par la BBC est devenue l’émission la plus critiquée de son histoire.

Les horaires de BBC One et BBC Two ont été effacés le jour du décès du duc pour couvrir sa mort.

Mais le diffuseur a reçu un nombre record de 109 741 plaintes de téléspectateurs furieux d’avoir raté des émissions, notamment la finale de MasterChef et EastEnders.

Dans un communiqué à l’époque, la BBC a déclaré : « Le décès de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg, a été un événement important qui a suscité beaucoup d’intérêt tant au niveau national qu’international.

“Nous reconnaissons que certains téléspectateurs n’étaient pas satisfaits du niveau de couverture offert et de l’impact que cela a eu sur les horaires de télévision et de radio facturés.

“Nous n’apportons pas de tels changements sans un examen attentif et les décisions prises reflètent le rôle que joue la BBC en tant que diffuseur national, pendant les moments d’importance nationale.

“Nous sommes reconnaissants pour tous les commentaires, et nous écoutons toujours la réponse de notre public.”

Le diffuseur a reçu d’autres plaintes pour sa couverture des funérailles du duc le 17 avril.

La BBC a refusé de commenter davantage.