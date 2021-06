La BBC commencera à effectuer des visites à domicile alors que 260 000 personnes de plus de 75 ans n’ont pas encore payé les frais de licence | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’amnistie actuelle des droits de licence, entrée en vigueur pendant la crise du coronavirus, permet aux plus de 75 ans de reporter tout paiement jusqu’en juillet. Plus de 260 000 retraités n’ont pas encore payé leurs droits de licence.

Cependant, à partir de l’automne, le diffuseur commencera à effectuer des visites à domicile pour ceux qui ne paient pas.

Les retraités qui n’ont pas payé leur facture recevront une lettre de la BBC les informant qu’ils doivent détenir une licence TV valide.

Les plus de 75 ans qui ont droit au crédit de pension pourront demander une exemption, mais devront répondre à la lettre du diffuseur.

Ne pas le faire entraînera la visite d’une “équipe de soutien”, a déclaré le porte-parole de la BBC.

Ils ont déclaré au Telegraph : « À partir de l’automne, sous réserve des restrictions de Covid, les clients qui n’ont pas pris de dispositions peuvent recevoir une visite du service client d’une équipe d’assistance spécialement formée pour les aider à obtenir une licence correcte.

« Nous planifions maintenant la manière dont nous organisons les visites du service client et examinons une gamme d’options. »

La BBC a souligné qu’elle était “extrêmement reconnaissante pour le niveau élevé de soutien que les plus de 75 ans ont manifesté pour la redevance”.

Il a ajouté que neuf ménages de plus de 75 ans sur dix s’étaient déjà préparés à payer ou à réclamer leur licence gratuite depuis la suppression de l’amnistie l’année dernière.

La société a ajouté: «Cela correspond à la population britannique au sens large – l’écrasante majorité paient les frais de licence et profitent des excellents programmes et services fournis par la BBC à la télévision, à la radio et en ligne.

« Comme nous avons maintenant atteint une situation où les ménages de plus de 75 ans sont alignés sur la population générale, la période de transition prolongée que nous avons mise en place en raison de Covid prendra fin le 31 juillet 2021.

“Et conformément à la politique générale, toute personne qui regarde ou enregistre des programmes de télévision en direct sur n’importe quelle chaîne, ou télécharge ou regarde des programmes de la BBC sur iPlayer, doit être couverte par une licence de télévision valide.”

Selon le porte-parole, ces nouvelles visites sont différentes des visites des exécuteurs car « aucun compte rendu d’entretien ne sera dressé ».

Le site Web de TV Licensing a souligné qu’il est « très probable » que les clients soient poursuivis s’ils regardent la télévision ou iPlayer sans licence valide.