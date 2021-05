«La BBC déteste la Grande-Bretagne» Dawn Neesom demande la suppression des droits de licence alors que les contribuables continuent de payer Bashir | Politique | Nouvelles

La chroniqueuse Dawn Neesom a tiré les deux barils sur la BBC après qu’on lui ait rappelé que Martin Bashir était toujours payé 2000 £ par semaine pendant qu’il rédigeait son avis. Mme Neesom s’est affrontée avec son collègue commentateur politique Benjamin Butterworth alors qu’ils se disputaient si le licenciement de M. Bashir ferait en quelque sorte la responsabilité de la BBC pour les allégations de “tromperie”. Cela intervient alors qu’une enquête indépendante a révélé que la BBC et M. Bashir ont utilisé de faux documents et de faux récits pour gagner la confiance de la princesse Diana pour l’interviewer.

S’exprimant sur TalkRADIO, l’animateur James Max a évoqué la BBC pour une discussion qui a vu Mme Neesom s’interposer avec l’idée que la société «déteste la Grande-Bretagne».

M. Max a récapitulé les récents développements du scandale BBC / Diana et a expliqué que la BBC avait maintenant réembauché M. Bashir mais qu’il travaillait sur sa période de préavis en raison de problèmes de santé.

Mme Neesom a demandé qu’il soit limogé car il est toujours payé généreusement par le diffuseur.

Elle a déclaré au programme: “Je pense que c’est convenu entre lui et la BBC de faire [his departure] fonctionner aussi bien que possible …

“Il aurait dû être congédié, ce qu’il a fait était scandaleux et nous savons tous que les tabloïds ne sont pas parfaits mais allez, c’est la BBC.”

M. Butterworth a ajouté que la situation était peut-être plus complexe que beaucoup de gens ne le pensent.

Il a expliqué: “S’ils l’avaient congédié, cela mettrait sûrement la société dans une situation juridique complexe car ils accepteraient une sorte de culpabilité en le licenciant.”

M. Max a ensuite demandé comment la BBC pouvait regagner la confiance du public à laquelle Mme Neesom a répondu sans ambages: “Supprimez la redevance”.

Des relevés bancaires falsifiés ont été rédigés par un graphiste involontaire, qui montraient que des courtisans du palais étaient payés par les journaux en échange d’histoires.

M. Bashir a également transmis de fausses histoires à la princesse Diana, notamment des services secrets qui la surveillaient pour tenter de la rendre paranoïaque.

Au cours de l’interview à la bombe, la princesse Diana a révélé la liaison entre le prince Charles et Camilla et a remis en question la capacité de son mari à être roi.

Les avocats des médias ont suggéré que de nombreuses affaires civiles pourraient se présenter devant la BBC, car certaines des personnes impliquées dans l’histoire pourraient intenter une action en diffamation.

Un avocat a ajouté que le graphiste derrière les documents, Matt Wiessler, pouvait réclamer de l’argent au diffuseur pour avoir été injustement limogé lorsque les documents ont été révélés pour la première fois vers 1996.