La BBC devrait être privée de la couverture des Jeux olympiques après la colère suscitée par Tokyo 2020 : “Pathétique !” | Royaume-Uni | Nouvelles

Les critiques ont accusé la société de ne pas avoir montré les moments clés en direct et d’être insensible après que la sprinteuse britannique Dina Asher-Smith a abandonné sa course en raison d’une blessure. Un sondage Express.co.uk a ensuite demandé aux lecteurs : « La BBC devrait-elle perdre les Jeux olympiques alors que la colère grandit face à la couverture de Tokyo 2020 ?

Un sondage auprès des lecteurs d’Express.co.uk a révélé que 91% pensent que la BBC devrait perdre la couverture des Jeux Olympiques, avec seulement 7,7% en désaccord et le reste incertain.

Au total, 2 604 personnes ont participé à l’enquête, qui s’est déroulée de 15h15 le samedi 31 juillet à 15h le dimanche 1er août ; et 2 370 ont demandé un nouveau diffuseur olympique, 201 ont soutenu le Beeb et les 33 autres ont opté pour « je ne sais pas ».

La BBC a été critiquée vendredi, après avoir omis de montrer le motard britannique de BMX Kye Whyte remportant une médaille d’argent en direct à la télévision.

Le présentateur JJ Chalmers a déclaré: «Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu montrer la course de Kye Whyte en direct sur BBC One.

L’un d’eux a écrit: «Couverture complètement pathétique.

“La BBC n’a pas sa place dans la radiodiffusion britannique et ne devrait jamais avoir la priorité dans de telles compétitions. GB News devrait couvrir l’équipe GB et c’est ce que nous voulons.”

Un autre a ajouté: “Des présentateurs médiocres surpayés, c’est la BBC.”

Un troisième a déclaré : « Perdre les Jeux olympiques ? Je serais heureux s’ils perdaient leur licence de diffusion.

La BBC a déjà signé des accords pour couvrir les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, ainsi que les jeux d’été de 2024 à Paris.

S’adressant à Express.co.uk, un porte-parole de la BBC a défendu sa couverture des Jeux olympiques de Tokyo.

Ils ont dit : « Le CIO [International Olympic Committee] vendu les droits des Jeux olympiques de 2022 et 2024 à Discovery et, par conséquent, nous devions conclure un accord global garantissant que les Jeux olympiques restent sur la BBC.

«Avec plus de 500 heures de couverture en direct et plus d’heures BBC One que jamais auparavant, ainsi qu’un rattrapage de 24 heures et des droits radio et numériques étendus, nous avons sécurisé une offre complète pour un public qui a déjà été regardée par plus de 26 millions de personnes. “

La Grande-Bretagne occupe actuellement la sixième place du tableau des médailles olympiques, avec neuf médailles d’or.

Max Whitlock et Charlotte Worthington ont tous deux remporté la médaille d’or dimanche pour l’équipe GB, respectivement au cheval d’arçons et sur un vélo BMX.

La Chine est en tête, avec 23 médailles d’or et 50 au total.