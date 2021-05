La BBC devrait être transformée en service d’abonnement – résultats du sondage | UK | Nouvelles

Ceux qui regardent en direct la BBC TV et iPlayer doivent payer les frais annuels de 159 £ ou risquent une amende allant jusqu’à 1000 £ en plus des frais de justice. Les frais de licence correspondent au coût annuel que les téléspectateurs doivent payer au Royaume-Uni et financent uniquement la télévision, la radio et les services en ligne de la BBC.

Les critiques ont précédemment suggéré qu’un service d’abonnement pourrait être plus approprié, afin de correspondre à des services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime et Disney +.

Maintenant, un sondage d’Express.co.uk – qui s’est déroulé de 10 h 45 hier à 7 heures du matin aujourd’hui – a demandé: “La BBC devrait-elle être transformée en service d’abonnement?”

Sur 13000 votes, 93% (12, 048) des personnes ont déclaré que la BBC devrait être transformée en un service d’abonnement comme Netflix et Amazon Prime.

Seulement sept pour cent (861) ont dit non, tandis que 91 personnes ont dit ne pas savoir.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: «Si j’annule mon abonnement Netflix, ce n’est pas grave. Si j’essaie d’annuler ma licence BBC, j’obtiens un casier judiciaire.

«Je n’ai pas regardé la BBC depuis près de 10 ans, mais je dois quand même payer.

“Il est temps de changer, s’il vous plaît.”

Un deuxième lecteur a accusé la BBC de “faire chanter” le public et le public devrait avoir le “choix” s’il veut payer.

LIRE LA SUITE: La “ tristesse ” de William face à la tromperie lors de l’interview provoquant la paranoïa de Diana

Alors qu’un quatrième lecteur a déclaré: «La BBC n’est plus adaptée à son objectif.

«Il est difficile de croire que les citoyens sont obligés de payer pour une chaîne qu’ils ne regardent pas et peuvent recevoir un casier judiciaire en ne payant pas.

«La loi doit être modifiée, un service d’abonnement doit être introduit.

“Si vous le voulez, vous le payez !!

“Personnellement, je n’en veux pas donc je ne paie pas pour ça !!”

De nombreux lecteurs d’Express.co.uk ont ​​déclaré que la BBC devrait “fermer” pour de bon.

Une personne a déclaré: “Nous devons fermer la BBC et recommencer.”

Quelqu’un d’autre a dit que la BBC devrait être fermée car elle “n’est pas adaptée à son objectif!”

Un autre lecteur a ajouté: “Arrêtez la BBC, qui, dans son bon sens, paierait pour regarder des ordures de premier ordre.”

Tandis qu’un quatrième lecteur a déclaré: «La BBC devrait être complètement reportée.

“Ce n’est pas fait pour le but!”

Ce sondage intervient après que la BBC a été constamment critiquée après avoir supprimé les licences de télévision gratuites pour la plupart des plus de 75 ans.

La société a également été accusée de dépeindre négativement des personnes issues de la classe ouvrière et sujettes au ridicule.

L’ancien député européen du Brexit Rupert Lowe a écrit sur Twitter: «Johnson détient le pouvoir le plus politique de tous les premiers ministres depuis des décennies.

“Utilisez-le et Defund the BBC.

“Faites-en un service d’abonnement et laissez les gens décider!”