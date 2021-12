La BBC donne à Nicola Sturgeon une place de choix pour la télévision mais snobe ses rivaux – « L’Écosse moins importante » | Royaume-Uni | Des nouvelles

« Omicron est plus transmissible que les souches passées et il se propage maintenant très rapidement. Nous anticipons une augmentation forte et rapide des cas. »

Même si la variante Omicron s’avère moins mortelle, « le défi posé par Omicron est réel.

« Lorsque nous sommes confrontés, comme nous pouvons l’être, à des milliers et des milliers de cas par jour – peut-être jusqu’à 15 000 ou plus – même si un seul de ces cas sur cent a besoin de soins hospitaliers, le fardeau des services de santé devient rapidement impossible .

« Omicron peut le faire grâce au poids des nombres. »