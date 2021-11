L’animateur de TalkRADIO, Ian Collins, a fait honte à la BBC après que la société ait gaspillé 9,25 millions de livres sterling l’année dernière pour chasser les « escrocs des droits de licence ». Il a été révélé dans The Sun cette semaine que la BBC a dépensé la somme colossale l’année dernière pour envoyer 34 millions de lettres exigeant le paiement des redevances TV. M. Collins a ridiculisé la décision de la BBC de « réprimer » les plus de 75 ans, qui n’étaient plus éligibles pour une licence de télévision gratuite.

Il a déclaré: « Les patrons de la BBC dépensent 3 000 £ par jour pour chasser les fraudeurs des droits de licence.

« 9,25 millions de livres sterling ! Cela équivaut à 111 959 avis d’exécution envoyés chaque jour ouvrable.

« Il est susceptible d’augmenter encore plus alors que la BBC s’engage à sévir contre les plus de 75 ans, les bandits.

« Ils viennent chercher les octogénaires, alors attention ! »

JUST IN: Avertissement urgent alors qu’un homme » essaie d’enlever une fille » en rentrant de l’école

La facture postale de 9,25 millions de livres sterling, révélée par une demande d’accès à l’information, couvrirait le coût de l’octroi de licences de 159 livres sterling à plus de 58 000 personnes contre paiement.

On pense que 750 000 personnes de plus de 75 ans ont refusé de payer après la suppression des licences gratuites cette année.

John O’Connell, du groupe de pression TaxPayers’ Alliance, a déclaré: « Les gens sont poursuivis pour une taxe télévisée de plus en plus chère alors que les ménages en difficulté ont du mal à joindre les deux bouts.

« Une application aussi sévère que celle-ci montre pourquoi les frais de licence doivent disparaître. »

C’est une obligation légale d’avoir une licence TV pour regarder et diffuser toutes les émissions diffusées en direct au Royaume-Uni.

Le non-paiement de la facture pourrait entraîner des poursuites, une amende de 1 000 £ et une peine de prison.

Jan Shortt, secrétaire général du groupe de campagne National Pensioners Convention, a averti que quelque 60 000 retraités n’avaient pas payé les frais parce qu’ils n’avaient pas les fonds.

Mme Shortt a déclaré: « Beaucoup de gens ont une décision difficile à prendre cette année – qu’ils allument leur chauffage ou paient une licence de télévision. Pour de nombreuses personnes vulnérables, la télévision offre confort et compagnie.

« Nous estimons qu’au moins 60 000 survivent avec peut-être 180 £ par semaine ou moins et sont juste au-dessus du seuil qui leur permettrait de réclamer un crédit de pension – et d’être éligibles à une licence de télévision gratuite.

« Avec la flambée des factures de chauffage et l’augmentation des taxes municipales, les gens seront obligés de décider s’ils peuvent encore se permettre ce luxe de base ou doivent renoncer à leur téléviseur pour garder leur maison au chaud. »