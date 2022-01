La BBC George Alagiah pense que le cancer « m’aura probablement à la fin »

George Alagiah a déclaré que son cancer » se développait lentement » (Photo: PA)

Le lecteur de nouvelles de la BBC, George Alagiah, a déclaré qu’il se sentait « chanceux » pour la vie qu’il avait vécue, même si le cancer « m’atteindrait probablement à la fin ».

Le journaliste de 66 ans a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin de stade quatre en avril 2014 et en octobre 2021 a pris une pause dans sa présentation pour faire face à une nouvelle propagation.

Dans une conversation avec Craig Oliver, pour le podcast de l’ancien directeur des communications de Downing Street, Desperately Seeking Wisdom, Alagiah a discuté de la vie avec la maladie.

« Je ne pense pas que je pourrai me débarrasser de cette chose », a-t-il déclaré. « J’ai toujours le cancer. Il grandit très lentement.

«Mon médecin est très doué pour me frapper de temps en temps avec un gros bus rouge plein de médicaments, parce que tout le problème avec le cancer, c’est qu’il trouve un moyen de s’en sortir et qu’il vous mène à la fin.

‘Probablement… ça finira par m’avoir. J’espère que ce sera dans longtemps, mais j’ai beaucoup de chance.’

Il pense que la maladie l’aura « à la fin » (Photo: .)

Alagiah a ajouté que lorsqu’il a été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer, il lui a fallu un certain temps pour comprendre ce qu’il « devait faire ».

« J’ai dû m’arrêter et dire : « Attendez une minute. Si le point final était venu maintenant, ma vie aurait-elle été un échec ? »

«Et en fait, quand je regarde en arrière et que j’ai regardé mon parcours… la famille que j’avais, les opportunités que ma famille a eues, la grande chance de tomber sur (Frances Robathan), qui est maintenant ma femme et mon amant depuis toutes ces années, les enfants que nous avons élevés… ce n’était pas un échec.

Alagiah a eu une illustre carrière de journaliste.

Alagiah a pris une pause de la télévision (Photo: .)

En tant que correspondant étranger de la BBC, il a couvert des événements tels que le génocide rwandais et a interviewé Nelson Mandela et l’archevêque Desmond Tutu dans son rôle de spécialiste de l’Afrique et du monde en développement.

En juin 2020, Alagiah a déclaré que le cancer s’était propagé à ses poumons, son foie et ses ganglions lymphatiques et qu’il avait depuis pris une pause de la télévision.

Le temps écoulé depuis son diagnostic a permis à Alagiah de réfléchir à la vulnérabilité.

Lorsqu’on lui a demandé quel morceau de sagesse il donnerait, il a répondu : « Je pense que ce serait de se poser constamment la question : « Que pouvons-nous faire ensemble ? »

Plus : BBC



« J’ai passé beaucoup de temps en Afrique, et en Afrique du Sud, ils ont un mot : Ubuntu. C’est l’idée que je ne suis humain que si je reconnais l’humanité en toi.

« Il y a cette notion collective de la vie que je pense que nous avons perdue.

Desperately Seeking Wisdom With Craig Oliver est disponible sur tous les principaux fournisseurs de podcasts.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();