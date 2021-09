La BBC humiliée de ne pas avoir réussi à assurer le match d’Emma Raducanu | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Mme Raducanu a terminé sa course de conte de fées avec une victoire en finale, faisant d’elle la première femme britannique en 44 ans à remporter un titre en simple du Grand Chelem. La jeune femme de 18 ans a battu Leylah Fernandez lors de la finale féminine de l’US Open après un classique d’un match dans l’emblématique Arthur Ashe Stadium de New York.

Ses performances ont été tout simplement spectaculaires, la star du tennis n’ayant pas perdu un set dans l’ensemble du tournoi.

La BBC avait essuyé des tirs nourris hier après qu’il a été révélé que Channel 4 et Amazon Prime avaient obtenu les droits de diffusion de la finale, laissant la BBC dans le noir.

Mais il ne fallut pas longtemps avant que Defund, la BBC ne lance sa propre attaque contre le diffuseur, les qualifiant de « non pertinents ».

Rebecca Ryan, directrice de campagne pour Defund the BBC, a déclaré à Express.co.uk : « L’échec de la BBC à assurer la couverture de la finale d’Emma Raducanu à l’US Open montre à quel point cela n’a plus d’importance en tant que diffuseur.

« La BBC prétendra sans aucun doute qu’elle n’a pas le budget, mais si elle réduisait les salaires astronomiques, le gaspillage de plusieurs millions de livres et réveillait des programmes « jeunesse » que personne ne regarde, elle aurait l’argent.

“La BBC pense qu’elle a carte blanche pour dépenser l’argent de nos taxes TV sur ce qu’elle choisit, sans critique, c’est pourquoi de plus en plus de gens arrêtent complètement la télévision en direct, afin qu’ils puissent légalement annuler leur licence de télévision.”

Defund the BBC a été initialement fondée par un groupe de Brexiteers et a commencé le financement participatif en juin.

S’adressant à talkRadio au milieu de l’année dernière sur la raison pour laquelle le groupe a été formé, Liam Deacon, responsable de la presse de Defund the BBC, a déclaré : symptomatique d’un problème structurel fondamental avec la BBC selon lequel le salaire et l’argent ne sont pas liés à la performance de la même manière qu’ils le seraient dans une entreprise. »

“La BBC utilise notre argent d’une manière vraiment grotesque.”

Mais tout ne s’est pas bien passé pour la diffusion de Channel 4 samedi soir, car le son de la chaîne s’est coupé à divers moments, provoquant une frénésie de tweets sur ce problème.

Alistair Campbell, ancien spin doctor de Tony Blair, a tweeté : « Oups… on dirait qu’Amazon Prime et Channel 4 n’ont pas trié le son. Oh ça y est… oups c’est reparti… ah c’est de retour.

Un utilisateur a également tweeté : « La chaîne 4 a ouvert sa grande couverture finale de l’US Open, acquise à grand prix… sans aucun son. Aucune annonce de continuité non plus. Oups.”

Un autre utilisateur a tweeté : « Pas de son sur Channel 4 HD pour leur couverture de tennis. Ce n’est pas un bon début…”

Jessica Pietersen, ancienne membre de Liberty X, s’est également adressée à Twitter pour exprimer ses inquiétudes concernant le manque de son sur la couverture alors qu’elle tweetait: “@Channel4 pas de son sur le tennis?”