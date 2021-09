La BBC m’a abandonné aux talibans ! Un ex-employé bloqué frappe alors qu’il est coincé à Kaboul | Monde | Nouvelles

in

Abdullah – dont le nom a été changé pour sa sécurité – a affirmé qu’il craignait pour sa vie après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans. Il a affirmé que les talibans lui avaient envoyé des menaces de mort et avaient fait une descente dans sa maison abandonnée.

L’ancien employé de la BBC – qui a déclaré que son pays était le “pire endroit au monde” pour être journaliste – a critiqué la société pour ne pas avoir aidé à son évasion.

Selon certaines informations, il a demandé de l’aide à des collègues de la BBC, mais on lui a dit qu’ils n’avaient pas de plan pour évacuer les anciens membres du personnel “pour le moment”.

Abdullah – qui cherche à être évacué vers le Royaume-Uni avec sa femme et son bébé – a déclaré : « C’est, en ce moment, le pire endroit au monde pour être journaliste.

“Les gens qui travaillent avec des médias étrangers sont étiquetés comme des espions (travaillant avec) des Occidentaux.

« Si vous vous présentez à un combattant taliban et lui dites que vous êtes journaliste et que vous travaillez pour une organisation internationale, je suis sûr à 100 % que vous recevrez une balle dans la tête.

“(Même) des amis des chaînes de télévision locales (…)

Il a poursuivi: “(Ils ont dit) notre priorité est les membres actuels du personnel de la BBC.

“Je regrette vraiment ce qu’ils m’ont répondu… chaque instant est un danger, notre vie est en danger.

Cependant, en raison de son travail de journaliste et de son appartenance aux minorités ethniques et religieuses tadjikes et chiites, il est une cible pour les talibans.

Il a poursuivi : « Cette situation est vraiment préoccupante.

“Je ne sais pas, peut-être aujourd’hui, ou demain, ou le lendemain, je serais tué.

“J’ai une petite fille… Je veux qu’elle grandisse dans un endroit où elle pourrait en apprendre plus, elle pourrait avoir l’esprit ouvert.”

Abdullah a demandé au gouvernement de l’évacuer avec sa famille et d’autres personnes éligibles.

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « La BBC a travaillé sans relâche avec les gouvernements, l’armée et les équipes d’experts pour trouver des options pour évacuer les collègues et leurs familles immédiates d’Afghanistan.

« Jusqu’à présent, nous avons réussi à évacuer plusieurs centaines de personnes vers le Royaume-Uni et nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité du personnel et de leurs familles qui restent actuellement dans le pays tout en continuant à explorer toutes les autres options.

“Nous avons toute la sympathie pour les anciens membres du personnel, mais nous regrettons de ne pas être en mesure de leur apporter notre soutien direct.”

Cela est intervenu après que des responsables britanniques eurent ouvert des pourparlers avec les talibans pour aider les citoyens britanniques et leurs alliés à sortir du pays déchiré par la guerre.