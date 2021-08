La BBC ne couvrira pas les décès royaux de la même manière après le décès du prince Philip .

Lorsque le prince Philip est décédé en avril, des célébrités britanniques nous ont dit que la couverture à la télévision britannique était bien excessive. Comme, une couverture 24h/24 et 7j/7, semblable à la mort d’un monarque ou d’un leader mondial. Personne ne disait qu’il ne devrait y avoir aucune couverture du tout, mais la couverture mur à mur pendant des jours a juste frotté les gens dans le mauvais sens. Maintenant, ce sera comme ça quand la reine Elizabeth passera. Toutes les chaînes de télévision britanniques et du Commonwealth ont mis en place un plan pour ce qui se passe lorsque Liz passe et c’est aussi macabre qu’on pourrait le penser. Mais peut-être que ces chaînes de télévision mettent à jour leurs plans après avoir utilisé la mort de Philip comme un essai de couverture. Apparemment, la BBC apportera des modifications à la façon dont elle couvre désormais les décès royaux :

La BBC souhaite que des “leçons soient tirées” après que sa couverture de la mort du prince Philip ait suscité un nombre record de plaintes et de faibles chiffres d’audience, a déclaré son patron. Les commentaires de Tim Davie suggèrent que la société pourrait envisager de consacrer moins de contenu sur ses plateformes à la mort d’un membre de la famille royale à l’avenir. La BBC a reçu un nombre record de 109 741 plaintes du public concernant sa couverture intégrale de la mort du duc d’Édimbourg le 9 avril après avoir effacé ses horaires. Le chiffre bat le précédent record de Jerry Springer : The Opera qui a attiré 63 000 plaintes en 2005 ; et l’appel infâme de farce de Jonathan Ross et Russell Brand à l’acteur de Fawlty Towers Andrew Sachs, qui a attiré 42 000 plaintes en 2008. Et M. Davie a admis lors d’une réunion du conseil d’administration que le nombre de téléspectateurs la nuit de la mort de Philip était «inférieur aux attentes» à 2,6 millions à travers BBC Un et BBC Deux. Cela est arrivé après que les programmes d’information aient remplacé EastEnders et la finale de MasterChef, BBC Four a été complètement retiré des ondes et les horaires de radio normaux ont également été modifiés. Lors de la réunion du 22 avril, qui a été rapportée par le Times aujourd’hui, M. Davie a déclaré que la couverture avait “reflété le rôle de la BBC en tant que diffuseur national”. Selon le procès-verbal, il a ajouté : « La réponse des équipes de production a été accomplie, tant dans la mise en œuvre des plans techniques que rédactionnels. Le procès-verbal indique également que M. Davie a félicité le public pour la couverture des funérailles du 17 avril étant “très forte avec un pic de plus de 13 millions de téléspectateurs”. Mais il a ajouté: “ Le visionnage le soir de l’annonce a été inférieur aux attentes à 2,6 millions sur BBC One et BBC Two. La décision de diffuser simultanément une couverture sur BBC One et BBC Two a entraîné un nombre record de plaintes. Le procès-verbal concluait : « L’Exécutif examinait les leçons à tirer. Le Conseil a remercié l’Exécutif pour la haute qualité de la couverture.’ La BBC a même mis un formulaire dédié sur son site Web afin que les téléspectateurs puissent se plaindre de la couverture de la mort de Philip car elle était submergée de plaintes – bien que cela ait ensuite été supprimé lorsque le nombre a commencé à baisser.

[From The Daily Mail]

Du point de vue de la diffusion, je pense que la BBC a essayé d’utiliser la mort de Philip comme un procès pour ce qu’ils feront lorsque QEII passera, comme je l’ai dit. Il est probable que la mort de la reine marquera cette fin particulière d’une époque, et au-delà, nous verrons. Et bien sûr, les funérailles ont obtenu de bonnes notes – j’ai été surpris que toutes les chaînes d’information câblées américaines l’aient couvert en direct, mais c’est devenu un tel spectacle à cause du battage médiatique et du fait que le prince Harry est revenu au Royaume-Uni pour cela. Cela aurait dû être l’objet principal, les funérailles et les mises à jour simples tout au long de la semaine sur ce que faisait la famille, etc. Au lieu de cela, la BBC a surestimé le désir du public de voir la canonisation d’un homme problématique de 99 ans.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, WENN et Instagram.