La BBC nous montre l’avenir des studios de télévision : scénarios virtuels avec le moteur Fortnite | Divertissement

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont terminés, il est donc temps de dévoiler le grand secret : comment l’incroyable studio BBC Sport a été créé pendant les Jeux Olympiques.

Si vous avez vu ces dernières semaines certains Reportage sportif de la BBC, peut-être que votre attention a attiré votre attention studio de télévision spectaculaire, sur un gratte-ciel de Tokyo d’où l’on peut voir toute la ville.

C’est une scène spectaculaire où ils se sont produits l’actualité, tables rondes, interviews des sportifs, balades à travers ses points de vue impressionnants (avec étang à poissons inclus). Une mise en scène unique.

Mais la réalité est que ce scénario n’existe pas. C’est juste une table avec deux chaises, les présentateurs… et une immense salle bordée de verdure. La BBC explique comment ils l’ont fait dans cette vidéo. Et il a beaucoup en commun avec Fortnite…

Comme on peut le voir, cinq caméras royales enregistrer les présentateurs et les invités avec le fond vert et diffuser leur position au moteur graphique Unreal Engine, le même avec lequel le jeu Fortnite a été créé… et quelques milliers d’autres jeux vidéo.

Moteur irréel génère en temps réel une scène virtuelle sur un gratte-ciel de Tokyo, et montre la bonne perspective à l’écran, en fonction de la position réelle des caméras qui diffusent l’information ou l’interview.

Ce n’est pas une nouvelle technologie, mais le niveau de réalisme graphique qu’offre déjà l’Unreal Engine permet de créer scénarios photoréalistes difficiles à distinguer de la réalité.

Ce que nous voyons dans la vidéo est l’avenir des studios de télévision, qui peu à peu deviendront des scénarios virtuels facilement modifiables en fonction de l’événement, ou des événements.

L’option d’utiliser une scène virtuelle générée en temps réel vous permet de faire des choses comme ajuster l’éclairage de la ville en fonction du temps réel de Tokyo, ou passer facilement à un écran géant pour montrer un test, ou une interview avec un athlète.

Mais il a aussi quelques limites : les présentateurs et les invités ne peuvent pas porter de vêtements verts, les objets blancs ne peuvent pas non plus être utilisés.

C’est un bon exemple qui nous aide aussi à voir comment les moteurs graphiques utilisés dans les jeux vidéo, car ils offrent des résultats photoréalistes, trouvent des applications dans le monde réel.