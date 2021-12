La BBC riposte aux plaintes concernant la couverture de la fête de Noël de Downing Street

Les allégations de la fête de Noël de Downing Street ont dominé la couverture (Photo: Downing Street)

BBC News a farouchement défendu sa couverture des fêtes de Noël de Downing Street après des plaintes selon lesquelles il y en avait «trop».

Il est allégué qu’une fête a eu lieu au numéro 10 le 18 décembre de l’année dernière, au cours de laquelle des fonctionnaires et des conseillers ont prononcé des discours, déguster un plateau de fromages, boire ensemble et échanger des cadeaux secrets du Père Noël, bien que le Premier ministre n’y aurait pas assisté.

La porte-parole de Boris Johnson, Allegra Stratton, a démissionné après avoir été filmée en train de plaisanter avec ses collègues lors d’une simulation de conférence de presse.

De nombreux téléspectateurs ont contesté la quantité de sorties consacrées au scandale sur BBC News, certains qualifiant la société de « partiale et corrompue ».

« Au cas où quelqu’un penserait toujours que la BBC n’est pas partiale, regardez simplement #bbcbreakfast et les reportages sur la fête de Noël des conservateurs », a écrit l’un d’eux.

« Couverture générale, presque tous les invités sont anti-conservateurs, les images et le ton disent au public que les conservateurs sont coupables et ont besoin d’être punis ou ridiculisés. »

Allegra Stratton était en larmes alors qu’elle démissionnait après la diffusion d’images d’elle en train de plaisanter à propos d’une fête de Noël organisée pendant le verrouillage de l’année dernière (Photo: PA)

Faisant écho à un sentiment similaire, un autre a fait rage: « Si vous ne pensez pas que les informations de la BBC sont biaisées et corrompues, regardez simplement la couverture de ce parti de Downing Steet et imaginez s’il s’agissait d’un autre parti politique. »

Répondant aux plaintes, un porte-parole de la BBC a déclaré: “ Nous prenons très au sérieux notre responsabilité de rapporter avec précision et impartialité et nous ne sommes pas d’accord que notre couverture de l’histoire de la fête de Downing Street a été biaisée ou disproportionnée.

«Nous pensons que notre couverture a reflété la gravité de ces allégations et l’intérêt national que suscite l’histoire.

«Nous avons fait état des réactions au sein du parti conservateur lui-même, ainsi que d’autres partis politiques et du public, et de la décision de la police métropolitaine de ne pas enquêter.

« Notre couverture a clairement montré que le gouvernement maintient qu’aucune règle n’a été enfreinte. »

Le porte-parole a ajouté: » BBC News a également rendu compte en détail d’autres histoires telles que la résurgence de Covid au Royaume-Uni avec l’arrivée de la souche Omicron, le projet de loi sur les frontières du gouvernement et la situation concernant les traversées de la Manche ; dans les nouvelles étrangères, nous avons également fait état des intentions de la Russie en Ukraine.

