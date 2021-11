La BBC risque d’aggraver la fureur de William après les films de Netflix pour la scène Diana-Bashir au siège social | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge, 39 ans, avait déjà fait une déclaration cinglante à propos de l’interview de Diana en 1995 sur Panorama et avait demandé que les images ne soient plus jamais diffusées. Malgré cela, la dernière série de l’émission Netflix recréera une scène liée à la tristement célèbre interview.

Les producteurs de The Crown, qui met en scène la vie de la reine Elizabeth II des années 1940 aux temps modernes, ont été aperçus devant la New Broadcasting House.

L’équipe aurait filmé une scène décrivant les événements qui ont suivi l’interview de Diana et Bashir en 1995.

Dans le spectacle, l’acteur Richard Cordery, 71 ans, joue le rôle de Marmaduke Hussey, le président du conseil d’administration de la BBC au moment de l’interview.

M. Cordery a été aperçu en train de sortir d’une voiture et d’entrer dans le bâtiment, et le MailOnline rapporte que le tournage consistait uniquement en ce plan.

Le point de vente a suggéré que rien d’autre n’avait été filmé à l’intérieur du bâtiment.

Les images visent à recréer l’arrivée de Lord Hussey au milieu des retombées du programme.

Dans l’interview de Panorama, Diana, princesse de Galles, a déclaré: « Nous étions trois dans ce mariage », faisant référence à la relation entre son mari de l’époque, le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles.

La nouvelle du tournage intervient six mois seulement après qu’une enquête a révélé des « échecs évidents » de la BBC en ce qui concerne l’interview de la défunte princesse de Galles, regardée en direct par plus de 20 millions de personnes.

La BBC a également présenté des excuses écrites au frère de Charles et Diana, Earl Spencer.

La BBC a également noté qu’elle rendrait les récompenses que l’interview avait reçues, qui incluent un TV Bafta de 1996.

Le duc de Cambridge a déclaré que l’interview avait alimenté la « paranoïa » de sa mère.

Dans un discours prononcé après l’enquête, il a déclaré : « L’entretien a été une contribution majeure à l’aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d’innombrables autres personnes.

« Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, sa paranoïa et son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle. »

En plus d’appeler à ce que les images ne soient plus jamais diffusées, William a ajouté: « Cela a effectivement établi un faux récit qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d’autres. »

Ces dernières semaines, The Crown a également recréé le moment où Diana a enfilé une courte robe noire moulante à épaules dénudées Versace pour son arrivée à la Serpentine Gallery de Londres, en 1994.

Le géant du streaming a été aperçu en train de recréer la scène de la « robe de vengeance » au même endroit dans les jardins de Kensington, à seulement 800 mètres de la porte d’entrée du duc de Cambridge.