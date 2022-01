La BBC salue un énorme succès en matière d’impartialité – déclare que les cas de parti pris sont « très, très faibles » | Politique | Des nouvelles

Le patron de la BBC a salué le diffuseur pour la qualité de son contenu d’information alors qu’il témoignait devant un comité de la Chambre des Lords. Il a déclaré qu’il avait mis en œuvre une « politique claire » pour que les journalistes restent impartiaux sur les réseaux sociaux en 2020 qui avait donné des résultats au cours des 12 derniers mois.

M. Davie a déclaré au comité des communications et du numérique : « C’est très simple, cependant.

« Nous pensons que le nombre de problèmes que nous avons eus de journalistes au cours de cette année est très limité.

« Si nous voyons ces problèmes, nous agissons. Nous avons agi.

« Nous ne parlons pas de cas individuels, mais nous prendrons des mesures lorsque quelqu’un a enfreint notre politique de médias sociaux dans le journalisme.

« Ces problèmes parmi les journalistes sont heureusement très, très bas maintenant. »

M. Davie, qui a travaillé pour la BBC pendant plus de 15 ans, a pris ses fonctions de directeur général en septembre 2020.

Dans son premier discours au personnel dans le rôle, il a juré qu’il rétablirait la confiance dans la société après avoir vu sa popularité ébranlée ces dernières années.

« Nous devons de toute urgence défendre et réaffirmer l’impartialité », a-t-il déclaré à l’époque.

« Il ne s’agit pas d’abandonner des valeurs démocratiques telles que la défense d’un débat équitable ou une horreur du racisme.

« Mais il s’agit d’être libre de tout parti pris politique, guidé par la recherche de la vérité, et non par un programme particulier.

« Si vous voulez être un chroniqueur opiniâtre ou un militant partisan sur les réseaux sociaux, c’est un choix valable, mais vous ne devriez pas travailler à la BBC. »

De nouvelles directives strictes en matière de médias sociaux ont été introduites pour les journalistes après que M. Davie a pris son rôle alors qu’il cherchait à restaurer sa réputation.

Mais malgré son affirmation aujourd’hui selon laquelle la nouvelle politique avait connu une baisse massive des cas de parti pris, l’organisation a continué de faire face à un déluge d’accusations de ne pas être restée impartiale sur les réseaux sociaux.

L’année dernière, la Campaign For Common Sense a publié des chiffres affirmant que le journaliste de BBC Newsnight Lewis Goodall était beaucoup plus dur avec les conservateurs que l’opposition.

Ils ont déclaré que l’analyse de 236 tweets envoyés par M. Goodall au cours de la première semaine d’octobre montrait que 41 critiquaient les conservateurs et 21 autres lignes conservatrices internes, tandis que seulement trois tweets critiquaient les travaillistes.

L’animatrice du programme d’information de fin de soirée, Emily Maitlis, s’est également retrouvée dans l’eau chaude après avoir re-tweeté un article de Piers Morgan critiquant le gouvernement.

Elle a rapidement supprimé le message mais a été critiquée par le groupe de campagne Defund the BBC pour être « incapable de maintenir l’impartialité ».

Dans un autre exemple, en mars, l’animateur de BBC News at Ten, Huw Edwards, a été contraint de supprimer un tweet envoyé à la suite d’une dispute très médiatisée dans laquelle BBC Breakfast se moquait du secrétaire au Logement de l’époque pour avoir un drapeau de l’Union dans son bureau.

M. Edwards a posté une photo de lui debout devant le drapeau gallois, avec la légende: « Les drapeaux sont désormais obligatoires – très satisfait de ma nouvelle toile de fond pour BBC News at Ten. »

M. Davie a déclaré à ses pairs qu’il ne publierait pas les noms des journalistes qui avaient été sanctionnés pour avoir enfreint les directives des médias sociaux, mais qu’il examinerait s’il pouvait publier le nombre d’incidents qu’il y avait eu.

S’exprimant plus largement sur les accusations de partialité, le directeur général a déclaré qu’il pensait que les payeurs de redevances seraient « impressionnés » par le niveau d’impartialité dont le radiodiffuseur ferait preuve s’ils siégeaient à une réunion interne.

Il a déclaré: « Je viens d’un point de vue étrange que si tout le monde siégeait à la réunion éditoriale à la BBC ou se rapprochait de la BBC, ils seraient impressionnés par la qualité du débat, la réflexion qui entre dans une partie de la narration, et les vraies valeurs que nous essayons de déployer dans notre réflexion sur l’impartialité. »