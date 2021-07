La BBC se demande combien de personnes ont supprimé l’application NHS Covid

19/07/2021 à 09:14 CEST

SPORT.es

Le gouvernement a suggéré que l’application de recherche de contacts NHS Covid pourrait avoir besoin de changements lorsque davantage de restrictions seront levées en Angleterre le 19 juillet. L’exigence d’auto-confinement sera également levée pour ceux qui ont été complètement vaccinés, s’ils entrent en contact avec une personne testée positive, mais pas avant le 16 août.

Il y a eu beaucoup de téléchargements lors du lancement de l’application l’automne dernier, avec 18 millions en un peu plus d’un mois. L’application est disponible au téléchargement en Angleterre et au Pays de Galles. Les téléchargements ont ralenti par la suite, mais ont repris en avril 2021.

Au cours de la semaine la plus récente pour laquelle nous avons des chiffres, Au cours de la première semaine de juillet 2021, ils étaient 342 483, portant le nombre total de téléchargements à plus de 26,5 millions en Angleterre et au Pays de Galles. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une moyenne des téléchargements, pas nécessairement de personnes, et que certains de ceux qui ont téléchargé l’application l’ont supprimée. On ne sait pas non plus combien de personnes ont changé de téléphone ou réinitialisé leur téléphone et l’ont téléchargé une deuxième fois.