La BBC se dirige vers la «non-pertinence» avant que Boris Johnson ne se penche sur la redevance | UK | Nouvelles

En 2020, Downing Street a averti que les frais de licence seraient supprimés et remplacés par un modèle d’abonnement – mais M. Johnson a jusqu’à présent été dissuadé de faire un changement majeur. Cependant, le récent scandale entourant l’interview de la princesse Diana sur BBC Panorama pourrait modifier la dynamique, car les rapports du week-end dernier indiquaient que les frais de licence pourraient être réduits ou gelés pour les cinq prochaines années. Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré que la société avait «terni» sa réputation de diffuseur de premier plan dans le monde et que sa conduite était susceptible d’influencer les négociations.

Les négociations détermineront le coût de la redevance pour les cinq prochaines années, à partir d’avril 2022.

La récente crise de la BBC survient à un moment où des questions sont posées sur son avenir à long terme.

Une préoccupation est la capacité du radiodiffuseur à atteindre les jeunes téléspectateurs.

En 2019, le rapport annuel de l’Ofcom sur la société a averti qu’elle devait faire «beaucoup plus» pour attirer un public plus jeune.

Sharon White, directrice de l’Ofcom, a déclaré que certains téléspectateurs estimaient que certains services n’étaient “pas pertinents pour leur vie”.

En réponse, la BBC a déclaré qu’elle avait un “plan clair pour répondre aux besoins d’un public plus jeune et diversifié”.

Lors d’un reportage de la BBC Newsnight l’année dernière, l’ancien directeur de la création de la BBC, Pat Younge, a averti que le diffuseur pourrait dériver vers une “non-pertinence”.

Il a déclaré: «Le véritable défi pour la BBC n’est pas une crise immédiate mais une non-pertinence à moyen et long terme.

LIRE LA SUITE: Gary Lineker et Piers Morgan dans une dispute royale: “ Bizarre et absurde ”

Elle a déclaré à l’époque: “Je pense que c’est un moment très dangereux pour la BBC, de nombreuses voix au sein du Parti conservateur qui ne partagent pas l’engagement que beaucoup d’entre nous ont envers la radiodiffusion de service public et l’importance des frais de licence garantissant l’indépendance de la BBC. . “

En février 2020, le Sunday Express et Savanta Comres ont mené un sondage auprès de plus de 2000 Britanniques, dans lequel 60% des adultes britanniques ont déclaré que les frais de licence devraient être supprimés.

La BBC a répondu au sondage, affirmant que «certains médias et politiciens mènent une campagne contre la BBC et les droits de licence depuis un certain temps» et que les gens donnent des réponses différentes aux sondages en fonction du contexte.

Un porte-parole a ajouté: «Ce sondage semble avoir demandé aux gens s’ils aimeraient que les frais de licence soient supprimés ou réformés sans expliquer que cela signifierait la perte des programmes et des services qu’ils aiment.

“La réalité est que la BBC représente un très bon rapport qualité-prix.”