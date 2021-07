La BBC se plaint de commentaires « biaisés » sur l’Euro 2020

La couverture des plaintes de la BBC est « biaisée » envers l’Angleterre (Photo: Ettore Ferrari/Pool/.)

La BBC a été touchée par des plaintes concernant sa couverture du tournoi de football Euro 2020, affirmant que ses commentaires étaient « biaisés ».

Le Championnat d’Europe de football de l’UEFA 2020 a été rempli de drames, l’équipe nationale masculine d’Angleterre battant l’Ukraine 4-0 au cours du week-end pour atteindre la demi-finale contre le Danemark mercredi.

Cependant, certains spectateurs qui regardent à la maison estiment que le commentaire de la BBC a montré trop de préférence pour l’équipe anglaise.

Dans un bulletin publié sur le site Web du diffuseur, la société a déclaré avoir “reçu des plaintes concernant notre couverture de l’Euro 2020, de la part de personnes qui pensent que nos commentateurs ou présentateurs sont biaisés en faveur de l’Angleterre”.

Dans sa réponse, la BBC a déclaré que l’équipe d’experts “comportait une sélection d’experts de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles”, parmi lesquels Alex Scott, Rio Ferdinand, Jermaine Jenas et Alan Shearer.

La société a ajouté que “une couverture d’équipe dédiée sera également fournie par des experts des pays d’origine”, tandis que la liste des commentateurs comprend également “une représentation internationale par Juergen Klinnsmann, Cesc Fabregas, Petr Cech et Eric Abidal”.



Rio Ferdinand fait partie des commentateurs du tournoi (Photo: BBC)

Dans l’ensemble, la BBC a déclaré qu’elle était “fier” de l’expertise qu’elle fournit sur la chaîne et n’est donc pas d’accord pour dire que “notre line-up montre un quelconque parti pris envers une équipe quelconque”.

Ce n’était pas la seule plainte liée à l’Euro 2020 enregistrée par la BBC, car une autre a été reçue de personnes affirmant que les présentateurs “ont passé trop de temps à parler de l’équipe d’Angleterre”.

En référence au jour en question, lorsque l’Angleterre a battu l’Allemagne, la BBC a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’il était “inapproprié que les membres de notre équipe passent du temps à parler de leur performance”.

Dans une autre plainte distincte, certains téléspectateurs de la BBC se sont plaints du montant de la couverture de l’Euro 2020 dans son ensemble.

Le diffuseur a souligné qu’il avait “l’obligation” de couvrir les “événements sportifs notables”, bien que la société comprenne que “tout le monde ne sera pas intéressé par le football”.

Plus : BBC



“Nous espérons que nos téléspectateurs pourront trouver autre chose dans nos programmes”, a ajouté la société.

La demi-finale Angleterre vs Danemark sera diffusée en direct le mercredi 7 juillet à partir de 18h30 sur ITV et sur ITV Hub.

