La BBC s’excuse pour la couverture en direct du traitement « bouleversant » de Christian Eriksen sur le terrain | Royaume-Uni | Nouvelles

Le joueur de 29 ans s’est effondré au sol au Parken Stadium de Copenhague peu avant la mi-temps, laissant les joueurs des deux équipes en détresse. Les médecins se sont rapidement précipités sur le terrain et ont commencé à administrer la RCR. Son épouse, Sabrina Kvist Jensen, se trouvait dans le stade à ce moment-là et a été visiblement bouleversée par l’incident. Elle a été consolé par ses collègues joueurs danois Simon Kjaer et Kasper Schmeichel.

La BBC a été critiquée pour avoir continué à montrer des images du traitement médical et pour avoir filmé la femme bouleversée d’Eriksen.

Mais la société n’a pas tardé à présenter des excuses publiques et a déclaré qu’elle n’était pas responsable de la couverture dans le stade.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “Tout le monde à la BBC espère que Christian Eriksen se rétablira complètement.

“Nous nous excusons auprès de toute personne qui a été bouleversée par les images diffusées.

“La couverture dans le stade est contrôlée par l’UEFA en tant que diffuseur hôte, et dès que le match a été suspendu, nous avons retiré notre couverture de l’antenne le plus rapidement possible.”

Gary Linekar, qui animait le commentaire du studio de la BBC, s’est également excusé pour la couverture en direct de la scène pénible.

Il a écrit sur Twitter : “Nous serons de retour à 7 h 25 sur @bbcone.

“Je comprends que certains d’entre vous auraient été contrariés par certaines des images montrées (nous aussi). De toute évidence, il s’agissait des images de l’hôte et hors de notre contrôle.

“Ils auraient dû rester sur une large partie du stade. Toutes mes excuses.”

Eriksen est maintenant réveillé après avoir été stabilisé et transféré à l’hôpital, l’UEFA et l’Union danoise de football confirmant la nouvelle via Twitter.

Le Danemark a tweeté une mise à jour qui disait: “Christian Eriksen est réveillé et est (prêt) pour des examens supplémentaires au Rigshospitalet (hôpital).”

Le match du premier tour entre les deux nations a été rapidement suspendu mais a reçu le feu vert pour reprendre à 19h30 à la demande des deux équipes.