La BBC s’excuse pour l’interview de Dershowitz sur le verdict de Maxwell

La BBC a présenté des excuses pour avoir amené les téléspectateurs à croire que l’avocat Alan Dershowitz était un « analyste impartial » lorsqu’on lui a demandé de commenter le verdict dans le cas de la mondaine britannique Ghislaine Maxwell.

BBC News n’a pas révélé à l’époque que Dershowitz était l’un des anciens avocats de Jeffrey Epstein et qu’il avait été accusé d’abus par l’une des victimes d’Epstein.

Mercredi, un jury a reconnu Maxwell coupable d’accusations de trafic sexuel et de complot, telles que le leurre d’adolescentes pour qu’elles soient agressées sexuellement par son petit ami de longue date, le regretté millionnaire américain Epstein.

Peu de temps après, la BBC a invité Dershowitz à commenter le verdict et sa signification pour le litige impliquant le prince Andrew de Grande-Bretagne lors d’une interview diffusée mercredi pour BBC News Live.

Dershowitz, 83 ans, est venu de New York et a été présenté comme avocat constitutionnel. La critique de son apparence reposait sur ses liens personnels et professionnels avec la sordide saga Epstein, bien qu’il ait mentionné les allégations portées contre lui par la victime d’Epstein Virginia Giuffre, qu’il a férocement critiquée pendant le spot.

« Eh bien, je pense que la chose la plus importante, en particulier pour les téléspectateurs britanniques, [is that] le gouvernement a fait très attention à qui il a utilisé comme témoins [in Maxwell’s trial] », a déclaré Dershowitz lors de l’interview, selon Variety.

«Il n’a pas utilisé comme témoin la femme qui a accusé le prince Andrew, m’a accusé, a accusé de nombreuses autres personnes parce que le gouvernement ne croyait pas qu’elle disait la vérité. En fait, elle, Virginia Giuffre, a été mentionnée dans le procès comme quelqu’un qui a amené des jeunes à Epstein pour qu’il abuse de lui.

Giuffre, qui a allégué qu’elle avait été contrainte à des relations sexuelles avec le prince Andrew à l’âge de 17 ans, a également accusé Dershowitz de l’avoir maltraitée. Dershowitz a nié les allégations et a déposé une plainte en diffamation contre elle.

L’agence de presse britannique a depuis déclaré que l’interview n’était pas à la hauteur des « normes éditoriales » de la BBC.

« L’interview d’Alan Dershowitz d’hier soir après le verdict de Ghislaine Maxwell n’a pas satisfait aux normes éditoriales de la BBC, car M. Dershowitz n’était pas une personne appropriée pour interviewer en tant qu’analyste impartial, et nous n’avons pas expliqué clairement à notre public le contexte pertinent », a déclaré jeudi le point de vente dans un communiqué publié sur Twitter. « Nous allons voir comment cela s’est produit. »

Dershowitz est également apparu sur Fox News pour fournir une analyse quelques heures après le spot de la BBC. Le réseau d’information câblée a révélé son lien avec l’affaire, le présentant comme un avocat qui a autrefois représenté Epstein et est actuellement poursuivi par Giuffre pour diffamation et la poursuit, selon le Daily Mail. Fox a également noté qu’il a nié tout acte répréhensible.

La BBC a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur son interview, qui a été diffusée sur BBC World News et sur News Channel mercredi, peu de temps après l’annonce du verdict de Maxwell. L’interview a également été présentée sur la page en direct de BBC News sur le procès, et un court clip a été diffusé deux fois le jour de Newsday sur le World Service English de la BBC, mais ces cas ont donné un certain contexte sur qui est Dershowitz, a déclaré l’agence de presse.

Dershowitz est un universitaire en droit constitutionnel, ancien professeur à la Harvard Law School et un commentateur juridique de marque. Il a travaillé sur plusieurs affaires très médiatisées, notamment le procès pour meurtre d’OJ Simpson en 1995, sur l’équipe de défense du magnat en disgrâce Harvey Weinstein en 2018 et sur le premier procès de destitution du président Donald Trump en 2020.

En 2008, Dershowitz a aidé Epstein à conclure un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux de Floride alors qu’Epstein faisait l’objet d’une enquête pour suspicion d’abus sexuels sur des filles mineures. Une enquête du Miami Herald une décennie plus tard a finalement conduit à l’arrestation d’Epstein en juillet 2019 pour trafic sexuel de mineurs et complot en vue de commettre un trafic sexuel de mineurs, ainsi qu’un certain nombre de poursuites. Epstein s’est suicidé un mois plus tard en prison en attendant son procès.

Plus tôt cette semaine, les avocats du prince Andrew ont fait valoir que le procès de Giuffre contre le prince Andrew était rejeté pour un détail technique basé sur sa résidence.