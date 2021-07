La BBC suscite la fureur: les plus de 75 ans restent “stressés” par l’application des droits de licence alors que les cas de Covid montent en flèche | Politique | Nouvelles

Depuis août de l’année dernière, tous les plus de 75 ans, à l’exception de ceux qui bénéficient d’un crédit de retraite, ont été contraints de payer les frais annuels pour regarder la BBC. Les Britanniques âgés, qui recevaient auparavant une licence gratuite, mais qui doivent maintenant payer 159 £ par an.

Le diffuseur a suspendu les visites à domicile à ceux qui n’avaient pas payé la licence annuelle pendant la pandémie.

Cependant, la période de transition mise en place en raison du coronavirus devrait prendre fin à partir de la semaine prochaine.

Après le 21 juillet, les retraités qui n’ont pas encore payé les frais de licence recevront une lettre de la BBC pour leur demander de rectifier la situation.

Ceux qui ne paient pas la licence font face à des visites à domicile plus tard dans l’année.

La décision de relancer à nouveau les mesures d’exécution intervient alors que le cas de Covid continue de monter en flèche.

Dennis Reed, directeur du groupe de campagne Silver Voices, a déclaré que les Britanniques plus âgés “se sentent stressés” par la fin des restrictions de verrouillage à travers l’Angleterre et qu’il serait injuste que la BBC recommence les visites à domicile.

“Donc, ce n’est exactement pas le bon moment pour la BBC de dire” d’accord, l’amnistie est maintenant terminée “”, a-t-il déclaré à Express.co.uk.

“La BBC justifie son amnistie par le fait qu’il y a eu la pandémie.

« Ils ne voulaient pas rendre visite aux gens pendant la pandémie et mettre la rue supplémentaire sur les gens pendant la pandémie.

“La pandémie est toujours avec nous et beaucoup plus de nos membres seront toujours plus prudents et resteront plus à l’intérieur en raison de la levée des restrictions.”

Les directives du gouvernement mises à jour lundi avant la levée de la plupart des restrictions légales de Covid ont déclaré que ceux qui sont cliniquement extrêmement vulnérables devraient éviter ceux qui n’ont pas été vaccinés.

M. Reed a déclaré que, étant donné que les directives auront un impact important sur les personnes âgées, l’idée que des étrangers frappent à leur porte à propos de factures de droits de licence impayées sera terrifiante.

Lors de l’assouplissement des règles de verrouillage, il a déclaré: “Fondamentalement, tous nos membres se sentent stressés à cause de cela.

“Beaucoup de gens vont recommencer à s’enfermer parce qu’il y a beaucoup d’inquiétudes.”

TV Licensing a déclaré à Express.co.uk qu’il ne reprendrait pas les visites à domicile avant l’automne.

Un porte-parole a ajouté que leurs “visites clientes” suivraient des mesures visant à réduire le risque d’infection récurrente.

Ils ont déclaré: “Les visites du service client commenceront à l’automne, sous réserve de toute restriction Covid.

“Ils ont été soigneusement conçus pour le petit nombre de clients plus âgés qui peuvent avoir besoin d’une assistance supplémentaire pour prendre les dispositions nécessaires pour leur licence TV.

“Notre priorité est de protéger le bien-être des clients et du personnel, et avons introduit un certain nombre de mesures de sécurité strictes pour minimiser le risque d’infection et maintenir des normes d’hygiène strictes.”