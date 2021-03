La BBC tweets que Mary Tyler Moore est décédée (quatre ans de retard) ⋆ .

Lorsque les journalistes utilisent «BREAKING» dans un titre, cela signifie généralement que ce sont des informations qui viennent d’arriver, au moins une histoire qui a éclaté au cours des dernières heures. Le compte Twitter @BBCBreaking a eu un faux pas embarrassant jeudi en postant la nouvelle de l’actrice Mary Tyler Moore la mort – plus de quatre ans après que cela se soit réellement produit.

Moore, aimée pour ses rôles dans des séries télévisées phares comme The Dick Van Dyke Show et The Mary Tyler Moore Show, est décédée le 25 janvier 2017 à l’âge de 80 ans.

Selon la BBC, cependant, pendant une brève période, Moore est décédé à nouveau le 25 mars, toujours à l’âge de 80 ans.

Le tweet a été supprimé et @BBCWorld a tweeté que le message sur le décès de Moore avait été envoyé «en raison d’une erreur technique».

Un précédent tweet sur la mort de Mary Tyler Moore en 2017 a été envoyé par @BBCBreaking en raison d’une erreur technique. Cela a été supprimé par la suite – BBC News (Monde) (@BBCWorld) 25 mars 2021

Le tweet erroné a suscité des réactions rapides de la part des fans de Moore et de ceux qui se sont contentés de rire aux dépens de la BBC.

BBC News rapporte que Mary Tyler Moore est décédée. Ce qui est bien car ils l’ont enterrée il y a 4 ans. Enfer d’une chose pour enterrer vivante une légende comme MTM. Merci pour votre participation aux reportages @BBCNews! pic.twitter.com/JXa69ZmZIo – John Winterbauer (@WinterbauerJohn) 25 mars 2021

Qui va leur dire que Mary Tyler Moore est décédée depuis 2017? 👀 pic.twitter.com/zE7gzBeLj5 – Lesley Hauler (@LesleyHauler) 25 mars 2021

Je ne sais pas comment il est possible qu’une agence de presse puisse faire quelque chose comme ça 🤦🏽‍♀️ mais c’est une excellente excuse pour publier ce gif qui m’a donné la vie quand j’étais petite fille! Repose en paix, Mary Tyler Moore🙏🏽💓 https://t.co/KM4pNDBGOn pic.twitter.com/uqnM1V840e – Holly Robinson Peete😷🥰 (@hollyrpeete) 25 mars 2021

En l’honneur de la deuxième mort de Mary Tyler Moore en quatre ans …… nous y arriverons après tout. pic.twitter.com/phgag0cqUT – Kristie Ackert (@ByKristieAckert) 25 mars 2021

This Just In: Mary Tyler Moore est toujours morte pic.twitter.com/tIU6rUDHH6 – Harrison Starr (@HarrisonStarr_) 25 mars 2021

La mort de Mary Tyler Moore est une bénédiction, puisqu’ils l’ont enterrée il y a 4 ans. https://t.co/9e7m32wLSo – Dr Jamiebear 🐻 (@thisisrjg) 25 mars 2021

Mary Tyler Moore est désormais la seule personne à avoir remporté un Emmy et un Golden Globe en plus de mourir deux fois. pic.twitter.com/yg2Vl9wgO0 – Josh Jordan (@NumbersMuncher) 25 mars 2021

