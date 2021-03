La BCCI interdit l’entrée de spectateurs au stade Narendra Modi: comment les événements sportifs se déroulent au milieu d’une pandémie de coronavirus

BCCI a également annoncé que les trois ODI programmés à Pune ne permettraient pas non plus aux spectateurs. (Image de fichier: IE)

Coronavirus en Inde: La série T20 en cours entre l’Inde et l’Angleterre a vu le troisième match T20 se jouer à huis clos au stade Narendra Modi de Motera mardi. Il s’agissait d’un changement majeur, car les deux matches précédents avaient été disputés parmi un public, mais le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) a décidé d’interdire l’entrée de spectateurs en raison de la forte augmentation des cas de coronavirus dont le Gujarat est témoin. , selon un rapport dans IE. Mais comment les stades équilibrent-ils globalement le sport et la pandémie de coronavirus?

Pourquoi l’entrée des spectateurs a-t-elle été interdite?

La BCCI a pris la décision d’interdire l’entrée des spectateurs, en tenant compte de la deuxième vague de coronavirus dont le pays semble être témoin. La décision de la BCCI a été partagée avec les médias par le vice-président de la Gujarat Cricket Association (GCA), Dhanraj Nathwani, qui a déclaré que les spectateurs ne seraient pas autorisés dans le stade pendant la série T20 International à Ahmedabad.

La décision a été prise par la BCCI après avoir eu des entretiens avec la GCA, et l’organisme de cricket a déclaré qu’il se conformerait à toutes les réglementations qui aideraient à freiner la propagation de la pandémie. Gujarat CM Vijay Rupani a également salué cette décision.

BCCI a également annoncé que les trois ODI programmés à Pune ne permettraient pas non plus aux spectateurs.

Réponse à l’autorisation des fans plus tôt

Le stade MA Chidambaram de Chennai avait accueilli le deuxième test match contre l’Angleterre et c’était la première fois depuis mars 2020 que les spectateurs étaient autorisés à regarder le match en Inde. Pour cela, cependant, le stade n’avait autorisé les visiteurs que jusqu’à 50% de sa capacité, afin que les normes de distanciation sociale puissent être respectées. De multiples violations des directives ont encore été observées, car les fans ont été repérés ne portant pas de masque ou violant les normes de distanciation sociale.

En fait, lors du test jour / nuit au stade Narendra Modi de Motera, un fan a échappé à la sécurité et a couru sur le terrain pour rencontrer le joueur de cricket Virat Kohli, brisant la bio-bulle des joueurs.

Des violations ont également été constatées lors de la série mondiale de sécurité routière du Chhattisgarh, ce qui a suscité de vives critiques.

Le scénario des autres stades en Inde

Alors que les matches nationaux se poursuivent en l’absence de spectateurs, la série ODI en cours et la série T20 précédente entre l’équipe indienne de cricket féminine et l’Afrique du Sud se sont déroulées dans l’Uttar Pradesh, avec seulement 10% de la capacité du stade remplie de spectateurs. Bien que l’association de cricket UP ou UPCA ait été en pourparlers avec la BCCI pour avoir jusqu’à 50% des spectateurs, la limite de 10% a été décidée en raison du nombre croissant de cas.

Pendant ce temps, la Coupe du monde de l’ISSF pour les épreuves de pistolets, de fusils de chasse et de carabines qui se tiendra au champ de tir Dr Karni Singh de Delhi à partir du 18 mars n’aura également aucun spectateur. De plus, toute la saison de la Super League indienne s’était déroulée sur trois sites à Goa sans aucun spectateur, la ligue dépensant un énorme crore de Rs 17 pour gérer la pandémie. Il a créé 18 bio-bulles et réalisé 70 000 tests de RT-PCR pour l’événement, et ses efforts ont été salués par le président de la BCCI, Sourav Ganguly.

Protocoles dans les stades du monde entier

La série de tests Afghanistan-Zimbabwe à Abu Dhabi, la série Sri Lanka-Antilles à Antigua et de nombreux autres matches internationaux de cricket ont été disputés sans public, tandis que la Super League pakistanaise au début du mois a été annulée à la lumière de plusieurs joueurs et officiels testés positifs pour le virus.

Un autre événement clé dans le monde du sport au milieu de la pandémie a eu lieu lorsque, lors de l’Open d’Australie le mois dernier, le match de Novak Djokovic et Taylor Fritz a été interrompu et les spectateurs ont été invités à quitter le milieu du match alors qu’un verrouillage avait été annoncé par l’État de Victoria. Après cela, le Grand Chelem s’est poursuivi sans aucun spectateur pendant les cinq jours suivants, avant que les fans ne soient à nouveau autorisés.

Le Grand Prix sur le circuit international de Bahreïn plus tard ce mois-ci ne permettrait qu’aux spectateurs capables de prouver qu’ils ont été vaccinés contre le COVID-19.

Pendant ce temps, la plupart des tournois internationaux de football n’autorisent pas non plus les supporters à entrer dans le stade.

Mesures de sécurité pour l’IPL, les Jeux Olympiques de Tokyo et l’Euro 2020

L’IPL se déroulerait également sans spectateurs cette année, tandis que l’UEFA a annoncé que le tournoi Euro 2020 serait organisé. Cependant, la décision de savoir si les fans seraient autorisés ou non à l’Euro 2020 ne serait prise qu’en avril. Pour les Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs ont laissé entendre qu’ils pourraient ne pas autoriser les supporters étrangers à assister aux jeux, et ils prévoient également d’isoler les athlètes dans une bio-bulle au village olympique.

Pour les Jeux olympiques, les participants seraient également tenus de porter des masques, de suivre les normes de distanciation sociale et de ne pas applaudir à voix haute.