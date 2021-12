La BCE cherche de nouveaux tirages pour moderniser les billets en euros

06/12/2021 à 14:16 CET

Paula Clément

Les arches, ponts et fenêtres qui ornent les billets en euros viennent d’entrer dans le temps de la remise. La Banque centrale européenne (BCE) a décidé de transformer l’apparence du cash européen en montant une table de travail avec une vingtaine de professionnels proposé par plusieurs banques centrales nationales de la zone euro. Ils sont experts dans des domaines aussi divers que l’histoire, les sciences naturelles et sociales, la technologie ou les arts visuels.

Par exemple, des experts en archéologie, des chercheurs scientifiques et sociaux et des artistes de toutes sortes font partie de ce groupe de discussion : du critique de théâtre au sculpteur en passant par divers créateurs d’art conceptuel. La plupart occupent des postes dans des universités, des fondations ou des centres culturels emblématiques.

Qui représentera l’Espagne à cette table est Nuria Olivier, directeur et fondateur de la Fondation Ellis Alicante et responsable de la science des données dans le Alliance DataPop. La première est une institution dédiée à relever les différents défis que l’intelligence artificielle comporte ; le second, un laboratoire mondial à but non lucratif qui vise à résoudre les défis de l’humanité également grâce aux données et à la technologie.

Sa tâche, avec le reste des participants, sera d’abord de recueillir les avis des citoyens de toute la zone euro sur les thèmes possibles pour décorer les nouveaux billets et ensuite de présenter des propositions que la BCE soumettra en audition publique. Comme l’entité le détaille ce lundi dans un communiqué, après ces deux étapes elle organisera un concours de design, à l’issue duquel elle consultera à nouveau les citoyens. La décision finale sera prise par son Conseil des gouverneurs et est attendue en 2024.

Pariez sur le cash

« Après vingt ans, il est temps d’actualiser l’apparence de nos billets pour que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s’identifier à eux », plaide la présidente de la BCE, Christine Lagarde, dans ce même communiqué. « Les billets sont là pour rester : ils sont un symbole tangible et visible de notre union en Europe, surtout en temps de crise, et leur demande continue d’être intense », a-t-il défendu.

Plus précisément, le dernier étude sur les habitudes de paiement des consommateurs de la zone euro, préparé avec des données précovid, indique que les espèces étaient toujours le moyen de paiement le plus populaire pour les transactions à petite échelle en 2019. Et malgré le fait que la pandémie a augmenté les paiements sans espèces, selon la BCE, la demande d’espèces a augmenté en raison de son rôle essentiel de réserve de valeur.

Pour autant, « le processus de refonte du billet ira de pair avec notre recherche sur un euro numérique », remarque le membre du comité exécutif de l’entité, Fabio Panetta. « Les deux projets sont destinés à remplir notre mandat de fournir de l’argent sûr aux Européens », conclut-il.