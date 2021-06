La BCE demande à Deutsche Bank de trouver rapidement un nouveau président

Le logo de la Deutsche Bank est représenté sur le bureau d’une entreprise à Londres, en Grande-Bretagne

La Banque centrale européenne a demandé à plusieurs reprises au cours des derniers mois à la Deutsche Bank de nommer un successeur au président Paul Achleitner à l’approche de la fin de son mandat, ont déclaré deux personnes au courant du dossier.

Achleitner doit prendre sa retraite en mai prochain après 10 années difficiles au pouvoir qui ont vu deux changements de PDG, des milliards d’euros de pertes et d’énormes amendes.

L’homme de 64 ans a survécu à trois votes des actionnaires sur son éviction, mais a déclaré qu’il partirait l’année prochaine.

Avec moins d’un an avant la fin, le superviseur de la banque, la BCE, attend toujours que Deutsche identifie un successeur et a intensifié la pression sur la plus grande banque allemande et son président ces derniers mois, ont déclaré les gens.

Le superviseur en chef de la BCE, Andrea Enria, a abordé cette question à plusieurs reprises dans le cadre d’une communication continue de haut niveau avec la banque, a déclaré l’une des personnes, qui est un fonctionnaire ayant une connaissance directe de la question.

Deutsche Bank a refusé de commenter.

Deutsche a récemment renoué avec les bénéfices mais reste sous la surveillance étroite des régulateurs qui veillent à la santé du système financier mondial, dont la banque, en tant que l’un des plus grands prêteurs au monde, est un élément essentiel.

En particulier, ils ont été préoccupés par les défaillances dans les contrôles de blanchiment d’argent de Deutsche – un problème qui remonte à tout le mandat d’Achleitner.

Dans un revers majeur pour Deutsche, le chien de garde financier allemand BaFin lui a ordonné en avril d’adopter de nouvelles garanties contre le blanchiment d’argent et a prolongé le mandat d’un moniteur spécial pour suivre les progrès.

La BCE fait des demandes répétées parce qu’elle veut qu’Achleitner parte de manière ordonnée, la banque centrale ayant suffisamment de temps pour examiner le candidat pour le remplacer, ont déclaré les gens.

Trois personnes familières avec la recherche d’un successeur par la banque ont déclaré qu’il y avait une liste restreinte de trois hommes allemands, l’une ajoutant que Deutsche serait prête à annoncer un successeur d’ici février ou mars de l’année prochaine. Une date aussi tardive laisserait peu de marge de manœuvre si le candidat devait échouer.

Les trois ont déclaré que le chef de la bourse allemande Theodor Weimer était le candidat préféré.

Weimer, cependant, a publiquement rejeté l’idée en déclarant plus tôt cette année que son entrée en fonction n’était “pas du tout un sujet de discussion”. Un porte-parole de Weimer a refusé de commenter davantage.

On ne sait pas si Weimer pourrait changer d’avis. Son contrat en tant que PDG de Deutsche Boerse a été prolongé l’année dernière jusqu’en 2024. Les régulateurs n’approuveraient pas qu’il conserve les deux postes, a déclaré le responsable directement au courant du dossier.

De plus, accepter le poste à la Deutsche Bank l’obligerait à démissionner d’un emploi qui lui a payé 6 millions d’euros l’année dernière – un multiple du salaire d’Achleitner.

Les trois personnes sont également en lice, ont déclaré Norbert Winkeljohann, comptable et président de Bayer, et Frank Witter, un nouveau membre du conseil d’administration qui était jusqu’à récemment directeur financier de Volkswagen.

Winkeljohann n’a pas répondu à une demande de commentaire et Witter a refusé de commenter.

Achleitner a cherché en privé à rassurer les investisseurs que la recherche est en cours. Au cours des dernières semaines, il a déclaré aux investisseurs que le nom du nouveau président commencerait très probablement par la lettre «W», selon une personne connaissant le sujet.

Mais la nature vague de ses plans a frustré les régulateurs et certains investisseurs.

“Plus vite nous aurons des éclaircissements sur un successeur, mieux ce sera”, a déclaré Vanda Rothacker d’Union Investment, actionnaire du groupe.

Les régulateurs ont lutté pendant des années pour maîtriser Deutsche Bank à la suite de nombreux scandales et problèmes de gouvernance.

Le ministère américain de la Justice a enquêté sur le rôle du prêteur dans le scandale de blanchiment d’argent de 200 milliards d’euros (220 milliards de dollars) de la Danske Bank, ont déclaré à . des personnes proches de l’enquête.

Deutsche a également dû payer près de 700 millions de dollars d’amendes par les régulateurs américains et britanniques dans une affaire distincte de blanchiment d’argent impliquant 10 milliards de dollars d’opérations miroir en provenance de Russie.

La banque a déclaré avoir considérablement amélioré les contrôles ces dernières années.

Plus tôt cette année, la BCE s’est heurtée au PDG Christian Sewing, exigeant qu’il renonce à la surveillance quotidienne de la banque d’investissement tentaculaire de Deutsche, craignant d’avoir trop à faire.

Sewing, qui a finalement obtempéré, a pour sa part vivement critiqué la politique monétaire ultra accommodante de la BCE qui a obligé les prêteurs à payer pour déposer de l’argent auprès de la banque centrale et a érodé les bénéfices.