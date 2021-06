La BCE enquête sur le fait que le deuxième joueur anglais a publié du « matériel offensant historique » sur Twitter à la suite de la suspension d’Ollie Robinson

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles enquête sur les allégations selon lesquelles un deuxième joueur anglais a publié du « matériel offensant historique » sur Twitter, à la suite de la suspension d’Ollie Robinson pour des tweets racistes et sexistes passés.

Wisden.com a déterré un tweet, publiant son contenu – qui comporte un terme raciste – mais a caché l’identité du joueur de cricket anglais présumé parce qu’il avait moins de 16 ans à l’époque.

getty

Robinson a été suspendu par la BCE et retiré du deuxième test de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande dans l’attente d’une enquête sur les tweets publiés en 2012 et 2013

La BCE a déclaré dans un communiqué : « Il a été porté à notre attention qu’un joueur anglais a publié du matériel offensant historique sur son compte de réseau social.

« Nous l’examinons et ferons un autre commentaire en temps voulu. »

Le Premier ministre Boris Johnson a approuvé lundi l’évaluation du secrétaire à la Culture Oliver Dowden selon laquelle la suspension de Robinson de tout cricket international était “exagérée”.

Robinson, 27 ans, a présenté des excuses pour les publications sur les réseaux sociaux qu’il a écrites en 2012 et 2013, alors qu’il était à la fin de son adolescence, qui ont été révélées et partagées en ligne le jour où il a fait son test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s la semaine dernière.

Il a été suspendu dans l’attente d’une enquête disciplinaire de la BCE, qui a suscité une réprimande surprenante du secrétaire d’État Dowden, qui s’est penché sur l’affaire lundi.

Alors que Dowden a reconnu que les tweets de Robinson étaient ” offensants et erronés “, il a ajouté qu’ils ” ont également dix ans et sont écrits par un adolescent “.

.

Les débuts mémorables de Robinson se sont rapidement transformés en cauchemar alors que ses tweets passés ont été découverts alors qu’il était sur le terrain de jeu

M. Dowden a déclaré: “L’adolescent est maintenant un homme et s’est excusé à juste titre. La BCE a dépassé les bornes en le suspendant et devrait réfléchir à nouveau. »

Un porte-parole du Premier ministre a déclaré par la suite: “Comme Oliver Dowden l’a expliqué, il s’agissait de commentaires faits il y a plus de dix ans, écrits par quelqu’un alors qu’il était adolescent, et pour lesquels il s’est excusé à juste titre.”

La BCE a refusé de commenter lorsqu’elle a été interrogée sur les remarques de Dowden.

Alors que Robinson a déclaré qu’il était “gêné” et “honte” de ses tweets passés, il a été retiré du deuxième et dernier test contre la Nouvelle-Zélande à Edgbaston, qui débutera jeudi.

Robinson a peut-être eu un impact sur le terrain la semaine dernière, prenant sept guichets et contribuant 42 points importants avec la batte, mais il n’a reçu aucune assurance quant à son avenir en Angleterre après la fin de l’enquête.

Les tweets d’Ollie Robinson étaient offensants et faux.

Ils ont aussi une dizaine d’années et sont écrits par un adolescent. L’adolescent est maintenant un homme et s’est excusé à juste titre. La BCE a dépassé les bornes en le suspendant et devrait réfléchir à nouveau.

– Oliver Dowden (@OliverDowden) 7 juin 2021