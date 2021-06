CBDC

La BCE met en garde contre les risques de stabilité liés à la non-émission d’une CBDC, cela compte pour le « statut de devise internationale »

“L’émission d’une CBDC aiderait à maintenir l’autonomie des systèmes de paiement nationaux et l’utilisation internationale d’une monnaie dans un monde numérique”, indique le rapport de la BCE.

La Banque centrale européenne met en garde les autres banques centrales contre les risques de ne pas proposer de monnaie numérique dans son dernier rapport intitulé “Le rôle international de l’euro”.

La section « monnaie numérique de la banque centrale et devises mondiales » du rapport rédigé par Massimo Ferrari et Arnaud Mehl appelle à prêter attention aux risques pour la stabilité qui pourraient survenir si une banque centrale ne propose pas de monnaie numérique.

Outre une baisse des liquidités, l’une de ces préoccupations pourrait être une situation dans laquelle les paiements nationaux et transfrontaliers sont dominés par des fournisseurs non nationaux tels que des géants technologiques étrangers offrant potentiellement des devises artificielles à l’avenir.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’injures, cela pourrait très bien être lié au stablecoin Diem de Facebook, qui a été confronté à des défis réglementaires dans le monde entier.

Selon la BCE, cela peut menacer la stabilité du système financier. La capacité des banques centrales à remplir leur mandat de politique monétaire et leur rôle de prêteur en dernier ressort serait également affectée, a-t-il ajouté.

De plus, les particuliers et les commerçants seraient vulnérables à un petit nombre de fournisseurs dominants disposant d’un fort pouvoir de marché. Ça disait,

Statut global de la monnaie

Les moyens de paiement numériques offrent sécurité, faibles coûts de transaction et effets de regroupement qui pourraient faciliter l’adoption internationale d’une devise, selon le rapport.

Ces caractéristiques peuvent créer des boucles de rétroaction positives dans l’utilisation d’une monnaie comme moyen de paiement et comme réserve de valeur et ont également des effets sur son attrait mondial, a-t-il déclaré.

Le rapport explique en outre pourquoi la CBDC est importante pour le statut de monnaie internationale. Outre la numérisation facilitant son adoption, l’attrait mondial d’une monnaie dépend de forces économiques fondamentales, que la numérisation est peu susceptible de modifier.

La disponibilité d’une CBDC pourrait également faciliter la substitution de devises dans les pays tiers aux monnaies instables et aux fondamentaux faibles, ont-ils écrit. Cela peut faciliter la « dollarisation » numérique dans ces pays, en remplaçant leurs devises par la CBDC pour les paiements locaux.

Cela renforcerait le statut mondial de la devise dans laquelle la CBDC est libellée et réduirait l’autonomie de la politique monétaire dans les économies concernées.

En ce qui concerne les caractéristiques de conception spécifiques d’une CBDC, le rapport mentionne l’interopérabilité de la CBDC avec les systèmes de paiement non nationaux, l’anonymat des utilisateurs, les restrictions potentielles d’utilisation par les non-résidents, la rémunération de la CBDC et le mécanisme de transfert/règlement sous-jacent.

Ces caractéristiques auraient des implications sur sa portée mondiale et, en définitive, sur le rôle international de la monnaie dans laquelle elle est libellée en influençant la capacité et les incitations des non-résidents à l’utiliser comme moyen de paiement, unité de compte et/ou réserve de valeur, selon le rapport.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.