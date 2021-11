La BCE prévient que toute augmentation de salaire doit tenir compte de l’inflation sous-jacente

05/11/21 à 10:07 CET

Le vice-président de La Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos, a souligné la nécessité d’éviter les effets de second tour qui feraient monter les attentes des l’inflation, pour laquelle vous avez recommandé prendre comme référence dans les processus de négociation des augmentations de salaire l’inflation sous-jacente au lieu de l’inflation générale, si l’on considère cet indice plus permanent et représentatif de l’évolution des prix à moyen et long terme.

Dans une interview sur Onda Cero, l’ancien ministre de l’Economie a rappelé le caractère transitoire des facteurs à l’origine de la augmentation actuelle des prix, garantissant leur disparition progressive, avec laquelle l’inflation commencera à baisser l’année prochaine.

« Ils sont plus longs que prévu », a reconnu Guindos, pour qui l’inflation l’année prochaine « ralentira certainement », tout en admettant que l’intensité de la chute n’est peut-être pas celle qui était attendue il y a quelques mois.

A cet égard, il a souligné la un problème qui pourrait poser et doper les anticipations d’inflation avec l’apparition d’effets de second tour pour lequel il est fondamental ce qui va se passer avec la négociation salariale et l’indexation.

« Il est important qu’il n’y ait pas d’effets de second tour (…) Ce qu’il faut faire, c’est de prendre en compte dans la négociation salariale que l’inflation est temporaire et que les salaires évoluent en fonction d’une inflation plus permanente », a déclaré Guindos, rappelant que dans la zone euro l’inflation dans la zone euro est à 4,1 %, mais l’inflation sous-jacente, qui est à 2,1 %, est plus permanente « et cela devrait être le signal ».

Ce sera en quelque sorte l’inflation qui restera dans le temps une fois les effets temporaires disparus, a-t-il expliqué, avertissant que « si aucune erreur n’est commise du point de vue des effets de second tour » l’inflation d’ici quelques mois ne sera pas de 4%, mais sera plus proche de 2%.

Réforme du travail

D’autre part, Guindos a souligné la bonne évolution de marché du travail En Espagne avec le cadre établi dans la réforme de 2012, en notant que si des modifications sont apportées, il faut tenir compte du fait que, bien que certains aspects puissent être améliorés, il y a des choses qui fonctionnent.

« Nous avons vu que le marché du travail pour la première fois ne s’est pas comporté pire que le PIB« , a souligné Guindos dans une interview sur Onda Cero, où il a défendu que l’évolution de l’emploi en Espagne est bonne avec le cadre du travail actuel.

« Tout peut être amélioré, mais il faut garder à l’esprit qu’il y a des choses qui fonctionnent », a déclaré l’ancien ministre de l’Économie et de la Compétitivité, pour qui le caractère temporaire du marché du travail est l’un des aspects spécifiques où la réforme de 2012 a eu un impact positif, mais il y a encore place à l’amélioration.

« L’Espagne a un problème temporaire qui s’est atténué avec la réforme du travail de 2012. Là, il peut être amélioré, mais c’est un aspect très spécifique », a-t-il indiqué.

En tout cas, le vice-président de la BCE a indiqué que, alors que la zone euro retrouvera ce trimestre le niveau de revenus d’avant la pandémie, L’Espagne va avoir du retard dans la reprise, après une baisse plus prononcée du PIB en 2020 et un rebond moins fort qu’il ne le devrait.

« Il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites en Espagne, mais il faut aussi regarder les facteurs qui font que la reprise de nos revenus n’est pas si rapide », a-t-il souligné sans vouloir préciser ces facteurs, car « là-bas la politique monétaire ne peut pas faire n’importe quoi ».