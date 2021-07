La BCE promet de pomper de l’argent ; Le FMI félicite la Fed d’avoir été “très efficace” pour dépasser les 2% d’inflation

in

Au milieu de cela, l’ancien PDG de BitMEX parle de la capacité d’un investisseur à vraiment surperformer 4,72 billions de dollars d’argent créé à partir de rien en 2021.

La Banque centrale européenne (BCE) maintient sa politique monétaire stable et continuera d’être plus accommodante pendant une période plus longue.

La banque centrale s’est engagée à acheter 1,85 billion d’euros (2,2 billions de dollars) d’obligations jusqu’en mars 2022, et les décideurs ont voté pour maintenir cette injection de relance sur le marché pour le moment.

Les taux d’intérêt sont également restés inchangés, celui de la facilité de dépôt primaire restant à 0,5%, le taux de refinancement de référence à 0% et la facilité de prêt marginal à 0,25%.

En outre, la BCE a déclaré qu’elle souhaitait voir l’inflation se stabiliser à 2% à moyen terme, ce qui peut également impliquer une période transitoire où l’inflation est “modérément supérieure à l’objectif”.

Les prix ont augmenté de 1,9% cette année jusqu’en juin dans le bloc euro des 19 membres, en baisse de 2% cette année à mai, ce qui fait que la BCE s’attend à une baisse de l’inflation, prévoyant une baisse de 1,5% – 1,4% en 2022 et 2023, respectivement.

La banque centrale avait modifié ses orientations “pour souligner notre engagement à maintenir une politique monétaire toujours accommodante pour atteindre notre objectif d’inflation”, a déclaré la présidente de la BCE Christine Lagarde.

« Il reste encore un long chemin à parcourir avant que les dommages économiques causés par la pandémie ne soient compensés. »

Vendredi, François Villeroy de Galhau, membre de la BCE, qui est également gouverneur de la Banque de France, a déclaré qu’il était justifié de maintenir une politique monétaire accommodante pour l’instant.

Villeroy a également déclaré que la BCE voit le point médian de son horizon de prévision pour un objectif d’inflation de 2% arriver dans environ 12 à 18 mois dans la zone euro.

Fed « très efficace »

Quant aux États-Unis, la Réserve fédérale a commencé à parler de réduction progressive, mais le président Jerome Powell a assuré que c’était « encore loin », et le président Joe Biden a donné à la Fed sa bénédiction pour « prendre toutes les mesures nécessaires » pour soutenir un économie forte.

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international a également félicité la Fed d’avoir été “très efficace” dans la gestion de la crise du COVID-19 et de soutenir la reprise avec son engagement à dépasser un objectif d’inflation de 2% à court terme.

Tout en soulevant des inquiétudes concernant des taux d’intérêt plus élevés qui draineront les flux de capitaux des marchés émergents, le conseil d’administration a également déclaré que la Fed doit soigneusement communiquer sa réflexion pour assurer le retrait éventuel de l’accommodement monétaire. Le FMI a déclaré que cette réduction,

« exigera des communications habiles, dans un délai potentiellement serré, pour éviter les malentendus du marché, la volatilité des prix du marché et/ou un resserrement injustifié des conditions financières ».

Le conseil d’administration du Fonds a également déclaré que les États-Unis devraient prioriser les dépenses vers les programmes qui ont l’impact le plus significatif sur la productivité et que davantage pourrait être fait pour augmenter les recettes fiscales.

“Ne vous laissez pas ébranler.”

En 2021, un total de 4,72 billions de dollars a été créé à partir de rien, collectivement aux États-Unis, en Chine et dans l’UE. “Si le montant d’argent augmente, il doit aller quelque part”, a noté Arthur Hayes, ancien PDG de BitMEX, dans son dernier article.

« La Fed a retiré du système 1 400 milliards de dollars de garanties de la plus haute qualité… Quoi que l’on dise à propos d’une réduction à l’avenir, les gestionnaires d’actifs doivent actuellement remplacer ces garanties par des éléments à risque plus élevé.

Le bilan de la Fed a augmenté à un rythme annuel de +22,74% et de +13,21% YTD. La BCE a augmenté son bilan de +25,18 % en glissement annuel et de +13,34 % en glissement annuel, et la dernière impression du PIB chinois au 2T21 en glissement annuel était de +7,9 % en utilisant une croissance du crédit de 11 %.

Alors, comment surpasser cela ? Les obligations ne sont certainement pas la réponse.

La prévision du PIB américain pour 2021 est de +6,60%, contre les obligations à 10 ans qui rapportent 1,20%, ce qui équivaut à un rendement réel négatif approximatif de -5,40%. Dans “l’économie la plus forte de la zone euro”, l’Allemagne, le PIB de 2021 devrait s’imprimer à 4,5%, avec des rendements réels approchant les 5%.

Ici, la crypto est clairement gagnante, avec Bitcoin en hausse de 10 % depuis le début de l’année et Ethereum de 182% et d’environ 250 % et 700% en glissement annuel, respectivement.

« Les données sont claires – les banques centrales continuent d’imprimer de l’argent. Quand / si cela change, les données nous le montreront. Il n’est pas nécessaire de prédire quand il s’arrêtera si vous possédez des actifs rares qui s’apprécient en termes fiduciaires au moins au même rythme que l’expansion du bilan. Au cours des 6 derniers mois, la crypto a sous-performé, mais depuis le début de la pandémie de COVID jusqu’à aujourd’hui, la crypto a nettement surperformé alors que les banquiers centraux ont appuyé sur le gaz. Ne vous laissez pas ébranler.

Bitcoin BTC$ 32 355,92+0,55% Ethereum ETH$ 2 058,39+3,49% Attache USDT$ 1+0,01%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.