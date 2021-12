La BCE promeut l’euro numérique et apaise les craintes

En décembre, la Banque centrale européenne a publié un document démontrant pourquoi c’est une erreur de supposer que les CBDC et la monnaie fiduciaire sont soumises aux mêmes conditions, a rapporté CoinFi. Les auteurs de l’article ont noté que c’est une mauvaise période pour les frais, mais ont soulevé la question de savoir si la CBDC serait viable sans frais ni structure de recouvrement des coûts.

Le journal a observé :

Avec de l’argent liquide, les commerçants ne paient pas de frais de transaction. Ils ne nécessitent pas non plus de dispositif d’acceptation. Ce n’est peut-être pas le cas pour la CBDC. La conception des structures de recouvrement des coûts et des redevances/compensations doit être fondée sur une analyse complète et envisager des principes alternatifs (et seulement partiellement compatibles).

3 facteurs de base pour le succès d’une CBDC

Le document de la BCE a identifié trois facteurs de base qui assureraient le succès de la CBDC. Celles-ci incitaient les intermédiaires sélectionnés, donnaient à la CBDC une sorte de cours légal et encourageaient la demande des clients pour les options de paiement de la CBDC.

Les Européens contre l’euro numérique

De nombreux Européens sont contre l’idée d’un euro numérique et expriment leur crainte des atteintes à la vie privée. La banque centrale a tenté de les atténuer avec la déclaration suivante :

En tant qu’institutions publiques indépendantes, les banques centrales n’ont aucun intérêt à monétiser les données de paiement des utilisateurs. Ils ne traiteraient ces données que dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et dans le plein respect des objectifs et de la législation d’intérêt public.

Le document a attiré l’attention sur la popularité croissante des pièces stables et la domination d’entités non européennes qui traitent les paiements en Europe. Sur la question de la concurrence entre banques, la BCE a recommandé de lancer un euro numérique pour l’améliorer. Selon la banque centrale, l’introduction de l’euro numérique inciterait les banques à proposer des taux de dépôt plus élevés ou de meilleurs services. Les résultats économiques s’amélioreraient également en conséquence.

Le Nigeria et la Chine ont mis en œuvre les recommandations de la BCE

Le Nigeria et la Chine lancent leurs propres CBDC. Ils semblent avoir déjà mis en œuvre certaines des recommandations de la BCE. L’une de ces mesures consistait à plafonner les soldes et les transactions des CBDC pour protéger les banques contre la sous-cotation. La BCE a noté la nécessité de fixer des limites dans le document.

